Профессор Бабак указал на связь курения и ломкости костей

21 мая 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Заболевания легких могут стать причиной развития остеопороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курение приводит к осложнениям в легких, что в свою очередь может стать причиной ускорения старения костей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак. «При курении развивается эмфизема (заболевание, характерное увеличением альвеолярной части легких, при котором в избыточном количестве содержится газовая смесь с углекислым газом, — прим. URA.RU), и уровень метаболизма у человека начинает идти в сторону истощения ферментных систем. А это в свою очередь может сформировать выход солей из костей и привести к развитию остеопороза. То есть не курение является причиной появления хрупкости, а осложнение при ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Это все и ускоряет преждевременное старение костей», — объяснил Сергей Бабак. Спикер подчеркнул, что появиться остеопороз может у заядлых курильщиков с большим стажем. «Остеопорозы могут сформироваться на определенной стадии ХОБЛ, но до этого нужно дожить. Может это произойти через 40-50 лет курения. Почему мы и боимся за курящих пожилых, потому что выйдя на улицу зимой и упав, они обязательно что-то сломают», — отметил Бабак. Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что курение, употребление алкоголя во время беременности, а также хронические инфекционные заболевания, могут стать причиной рождения ребенка с нарушением слуха. Таким детям в будущем приходится носить аппарат либо делать имплантацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курение приводит к осложнениям в легких, что в свою очередь может стать причиной ускорения старения костей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак. «При курении развивается эмфизема (заболевание, характерное увеличением альвеолярной части легких, при котором в избыточном количестве содержится газовая смесь с углекислым газом, — прим. URA.RU), и уровень метаболизма у человека начинает идти в сторону истощения ферментных систем. А это в свою очередь может сформировать выход солей из костей и привести к развитию остеопороза. То есть не курение является причиной появления хрупкости, а осложнение при ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Это все и ускоряет преждевременное старение костей», — объяснил Сергей Бабак. Спикер подчеркнул, что появиться остеопороз может у заядлых курильщиков с большим стажем. «Остеопорозы могут сформироваться на определенной стадии ХОБЛ, но до этого нужно дожить. Может это произойти через 40-50 лет курения. Почему мы и боимся за курящих пожилых, потому что выйдя на улицу зимой и упав, они обязательно что-то сломают», — отметил Бабак. Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что курение, употребление алкоголя во время беременности, а также хронические инфекционные заболевания, могут стать причиной рождения ребенка с нарушением слуха. Таким детям в будущем приходится носить аппарат либо делать имплантацию.