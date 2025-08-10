Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщил Кореняко
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщил Кореняко Фото:

Ограничения на ввод и вывод воздушных судов введены в калужском аэропорту Грабцево. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Калуга (Грабцево): Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в telegram-канале. По его словам, ограничения обусловлены обеспечением безопасности полетов.

Ранее аэропорт Грабцево уже вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Подобные меры применяются для обеспечения безопасности полетов и могут быть связаны с различными техническими или организационными причинами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ограничения на ввод и вывод воздушных судов введены в калужском аэропорту Грабцево. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Калуга (Грабцево): Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в telegram-канале. По его словам, ограничения обусловлены обеспечением безопасности полетов. Ранее аэропорт Грабцево уже вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Подобные меры применяются для обеспечения безопасности полетов и могут быть связаны с различными техническими или организационными причинами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...