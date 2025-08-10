Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять рейсы

Ограничения на ввод и вывод воздушных судов введены в калужском аэропорту Грабцево. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Калуга (Грабцево): Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в telegram-канале. По его словам, ограничения обусловлены обеспечением безопасности полетов.
Ранее аэропорт Грабцево уже вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Подобные меры применяются для обеспечения безопасности полетов и могут быть связаны с различными техническими или организационными причинами.
