NYT: Украина построит порт в Одессе за счет американских денег

21 мая 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

NYT: Украина на средства от США откроет новый порт в Одессе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отправят Украине новый пакет помощи на сумму 40 млрд долларов, который будет способен покрыть все расходы на открытие порта в Одессе. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл. «Я считаю, что этот пакет сконструирован таким образом, чтобы не только помочь им на суше, но, как я надеюсь, чтобы иметь некоторые влияние на открытие порта Одессы», — сказал Макконнелл. Его слова опубликованы в газете The New York Times. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. Это оружие станет последней серией передач Украине за последнее время, уточняло издание. США оказывают помощь Киеву в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Кроме того, в ближайшее время Сенат США поставит на окончательное рассмотрение проект о выделении денежной помощи Украине в размере 40,1 млрд долларов.

США отправят Украине новый пакет помощи на сумму 40 млрд долларов, который будет способен покрыть все расходы на открытие порта в Одессе. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл. «Я считаю, что этот пакет сконструирован таким образом, чтобы не только помочь им на суше, но, как я надеюсь, чтобы иметь некоторые влияние на открытие порта Одессы», — сказал Макконнелл. Его слова опубликованы в газете The New York Times. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. Это оружие станет последней серией передач Украине за последнее время, уточняло издание. США оказывают помощь Киеву в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Кроме того, в ближайшее время Сенат США поставит на окончательное рассмотрение проект о выделении денежной помощи Украине в размере 40,1 млрд долларов.