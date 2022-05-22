По факту аварии возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU

Нетрезвый водитель за рулем Mercedes врезался в забор пищевого техникума в Коркино. От полученных травм скончалась одна из пассажирок автомобиля — 36-летняя женщина, воспитывавшая без мужа восьмилетнего сына, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В управлении ГИБДД по Челябинской области факт аварии подтвердили.

«ДТП произошло в 04:36 22 мая на улице 30-летия ВЛКСМ, 171б, 2. 47-летний водитель автомобиля Mercedes S-500, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий прав, по предварительной информации, на изгибе дороги влево не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет, опрокинувшись и врезавшись в металлическое ограждение. От полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля — женщина 1985 года», — рассказали в пресс-службе.

По данным источника URA.RU, в аварии погибла директор магазина «Пятерочка». Женщина одна воспитывала восьмилетнего сына. В паблике «Новости Объявления Челябинск Коркино Копейск» в соцсети «ВКонтакте» пользователи отмечают, что автомобиль уходил от погони ДПС, однако в ГИБДД сообщили, что погони не было.

«Инспекторы ДПС действительно во время патрулирования увидели данный автомобиль и показали водителю жест для остановки, автомобиль начал останавливаться, однако потом увеличил скорость и скрылся из поля зрения ДПС. Инспекторы ДПС последовали за ним с целью обнаружения, но без включения проблесковых маяков и преследования. Примерно через три минуты обнаружили машину в кювете», — отметили в ГИБДД.

Сам водитель и еще два пассажира, мужчина 1993 и женщина 1997 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Водитель автомобиля никогда не имел прав «Новости Объявления Челябинск Коркино Копейск», «ВКонтатке»