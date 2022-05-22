22 мая 2022
21 мая 2022

После укола врача пермячке пришлось вызывать скорую

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После инъекции девочке стало хуже Фото:

Жительница Пермского района обратилась с дочерью в местную больницу, но помощи не получила. Врач лишь поставил девочке обезболивающее и отправил домой, где ей стало плохо, рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека в Прикамье.

«Врач медицинской организации поставил пациентке обезболивающий препарат и отправил домой. После инъекции пациентка чуть не потеряла сознание, пришлось вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Пациентка была госпитализирована в другую медицинскую организацию и ей срочно провели оперативное лечение», — сообщается на сайте омбудсмена.

Мать девочки обратилась за помощью к Уполномоченному, а тот в минздрав и территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Эксперты, изучив дело, выявили нарушения со стороны больницы и признали жалобу обоснованной. В итоге Пермскую центральную районную больницу оштрафовали.

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Жительница Пермского района обратилась с дочерью в местную больницу, но помощи не получила. Врач лишь поставил девочке обезболивающее и отправил домой, где ей стало плохо, рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека в Прикамье. «Врач медицинской организации поставил пациентке обезболивающий препарат и отправил домой. После инъекции пациентка чуть не потеряла сознание, пришлось вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Пациентка была госпитализирована в другую медицинскую организацию и ей срочно провели оперативное лечение», — сообщается на сайте омбудсмена. Мать девочки обратилась за помощью к Уполномоченному, а тот в минздрав и территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Эксперты, изучив дело, выявили нарушения со стороны больницы и признали жалобу обоснованной. В итоге Пермскую центральную районную больницу оштрафовали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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