После укола врача пермячке пришлось вызывать скорую

После инъекции девочке стало хуже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Пермского района обратилась с дочерью в местную больницу, но помощи не получила. Врач лишь поставил девочке обезболивающее и отправил домой, где ей стало плохо, рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека в Прикамье.

«Врач медицинской организации поставил пациентке обезболивающий препарат и отправил домой. После инъекции пациентка чуть не потеряла сознание, пришлось вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Пациентка была госпитализирована в другую медицинскую организацию и ей срочно провели оперативное лечение», — сообщается на сайте омбудсмена.

Мать девочки обратилась за помощью к Уполномоченному, а тот в минздрав и территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Эксперты, изучив дело, выявили нарушения со стороны больницы и признали жалобу обоснованной. В итоге Пермскую центральную районную больницу оштрафовали.