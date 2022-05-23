В Госдуме заявили о «точке невозврата» в спецоперации на Украине

23 мая 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Россия ставит в приоритет сохранение человеческих жизней, заявил Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная операция на Украине прошла «точку невозврата», приоритетом российских войск продолжает оставаться исключение напрасных жертв среди мирного населения. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. «Точка невозврата пройдена, блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла. Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни», — заявил Слуцкий в ходе встречи ЛДПР с ветеранами боевых действий, передает РИА «Новости». Он также отметил, что сейчас стоит думать о тех, кто сражается за свои идеалы — «русский язык, русскую цивилизацию». Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский глава, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Действия вооруженных сил направлены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов, заявляли в Минобороны РФ.

Специальная операция на Украине прошла «точку невозврата», приоритетом российских войск продолжает оставаться исключение напрасных жертв среди мирного населения. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. «Точка невозврата пройдена, блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла. Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни», — заявил Слуцкий в ходе встречи ЛДПР с ветеранами боевых действий, передает РИА «Новости». Он также отметил, что сейчас стоит думать о тех, кто сражается за свои идеалы — «русский язык, русскую цивилизацию». Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский глава, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Действия вооруженных сил направлены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов, заявляли в Минобороны РФ.