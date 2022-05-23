В Госдуме заявили о «точке невозврата» в спецоперации на Украине

Специальная операция на Украине прошла «точку невозврата», приоритетом российских войск продолжает оставаться исключение напрасных жертв среди мирного населения. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
«Точка невозврата пройдена, блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла. Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни», — заявил Слуцкий в ходе встречи ЛДПР с ветеранами боевых действий, передает РИА «Новости». Он также отметил, что сейчас стоит думать о тех, кто сражается за свои идеалы — «русский язык, русскую цивилизацию».
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский глава, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Действия вооруженных сил направлены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов, заявляли в Минобороны РФ.
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Специальная операция на Украине прошла «точку невозврата», приоритетом российских войск продолжает оставаться исключение напрасных жертв среди мирного населения. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. «Точка невозврата пройдена, блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла. Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни», — заявил Слуцкий в ходе встречи ЛДПР с ветеранами боевых действий, передает РИА «Новости». Он также отметил, что сейчас стоит думать о тех, кто сражается за свои идеалы — «русский язык, русскую цивилизацию». Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский глава, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Действия вооруженных сил направлены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов, заявляли в Минобороны РФ.