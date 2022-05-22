В аэропорту Челябинска заставили снизить цены на телетрапы

Стоимость услуги телетрапа в аэропорту Челябинска была одной из самых высоких в стране Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В аэропорту Челябинска по требованию управления Федеральной антимнопольной службы региона (УФАС) снизили цены на использование телетрапа. Как сообщили URA.RU в ведомстве, цена за телетрап в челябинском аэропорту была самой высокой по стране.

«В аэропорту Челябинска установили монопольно высокую цену на телетрапы. Стоимость данной услуги была одной из самых высоких в РФ. Тариф за использование телетрапа составлял 23 тысячи рублей в час, в других аэропортах — от 2 до 21 тысячи рублей в час», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС региона.

В антимонопольной службе добавили, что после их вмешательства тариф за использование телетрапа снизился до 17,9 тысячи рублей. Сейчас специалисты проверяют исполнение предписания и изучают экономическую обоснованность новой цены.

В конце апреля 2021 года аэропорт в Челябинске уже наказывали за монопольно высокую стоимость подачи телетрапов. Тогда тариф на использование трапа составлял также 23 тысячи рублей в час.