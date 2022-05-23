Путин назначил новых судей в Пермском крае

23 мая 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назначил новых председателей судов в Пермском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин издал указ о назначении судей федеральных судов. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, имеются упоминания о назначениях в Пермском крае. «Назначить судьей Губахинского городского суда — Кремер Яну Александровну. Судьей Орджоникидзевского суда назначить — Меркулову Ирину Анатольевну», — говорится в тексте президентского указа. Также судьей Свердловского районного суда назначили Цветкову Наталью Александровну. Маркаганова Татьяна Николаевна стала судьей Чайковского городского округа. Все назначения произведены на шестилетний срок.

Президент России Владимир Путин издал указ о назначении судей федеральных судов. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, имеются упоминания о назначениях в Пермском крае. «Назначить судьей Губахинского городского суда — Кремер Яну Александровну. Судьей Орджоникидзевского суда назначить — Меркулову Ирину Анатольевну», — говорится в тексте президентского указа. Также судьей Свердловского районного суда назначили Цветкову Наталью Александровну. Маркаганова Татьяна Николаевна стала судьей Чайковского городского округа. Все назначения произведены на шестилетний срок.