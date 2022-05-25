В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются очень сильные дожди, переходящие в ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. По их информации, сегодня и до конца дня местами в Свердловской области прогнозируется ветер с порывами до 25 м/с, очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град», — сказано в сообщении.
Спасатели советуют свердловчанам закрывать окна в домах и квартирах. Во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Следует по возможности выключить электробытовые приборы.
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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются очень сильные дожди, переходящие в ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. По их информации, сегодня и до конца дня местами в Свердловской области прогнозируется ветер с порывами до 25 м/с, очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град», — сказано в сообщении. Спасатели советуют свердловчанам закрывать окна в домах и квартирах. Во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Следует по возможности выключить электробытовые приборы.