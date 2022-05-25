Антипрививочник из Талицы разрубил голову другу перед Рождеством

Силовики собирают доказательства виновности Свердловчанина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Талицы Свердловской области, уволившийся с работы из-за нежелания прививаться от коронавируса, разрубил голову другу накануне Рождества. Об этом URA.RU сообщили в СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«На почве ссоры обвиняемый вооружился колуном и причинил им своему оппоненту открытую черепно-мозговую травму. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Конфликт произошел во время застолья перед Рождеством. Подозреваемый вышел из себя, схватился за колун и разрубил им голову другу. Сам он признался, что плохо помнит произошедшее.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что подозреваемый свердловчанин раньше работал кочегаром в Талице, но уволился, поскольку не хотел делать прививку во время пандемии коронавируса.

По версии следствия, причиной конфликта стала словесная ссора. В СК собирают доказательства вины свердловчанина.