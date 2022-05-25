«Вандалы залили краской граффити с играющим в танк ребенком. Также испоганили рисунок, находящийся рядом, — на нем изображены солдат и девочка, которая повязывает ленту на руку», — рассказывает один из читателей.
Ранее на улицах Екатеринбурга появилось граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Белая лента, которая изображена на стрит-арт-работах, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась утром 24 февраля. Целью СВО является защита жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжаются последние восемь лет. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
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В Екатеринбурге на улице Ленина, 52 испортили недавно появившиеся граффити с ребенком, который играет танком с буквой Z. На рисунке изображен мальчик Леха из Белгородской области — он прославился благодаря видео, которое быстро разлетелось по интернету. Мальчик отдавал честь российским военным, проезжавшим по дороге. «Вандалы залили краской граффити с играющим в танк ребенком. Также испоганили рисунок, находящийся рядом, — на нем изображены солдат и девочка, которая повязывает ленту на руку», — рассказывает один из читателей. Ранее на улицах Екатеринбурга появилось граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Белая лента, которая изображена на стрит-арт-работах, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась утром 24 февраля. Целью СВО является защита жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжаются последние восемь лет. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.