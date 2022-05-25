В Екатеринбурге вандалы испортили патриотическое граффити. Фото

25 мая 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Рисунок ребенка с танком можно встретить в пяти местах Фото: читатель URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге на улице Ленина, 52 испортили недавно появившиеся граффити с ребенком, который играет танком с буквой Z. На рисунке изображен мальчик Леха из Белгородской области — он прославился благодаря видео, которое быстро разлетелось по интернету. Мальчик отдавал честь российским военным, проезжавшим по дороге. «Вандалы залили краской граффити с играющим в танк ребенком. Также испоганили рисунок, находящийся рядом, — на нем изображены солдат и девочка, которая повязывает ленту на руку», — рассказывает один из читателей. Ранее на улицах Екатеринбурга появилось граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Белая лента, которая изображена на стрит-арт-работах, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась утром 24 февраля. Целью СВО является защита жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжаются последние восемь лет. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге на улице Ленина, 52 испортили недавно появившиеся граффити с ребенком, который играет танком с буквой Z. На рисунке изображен мальчик Леха из Белгородской области — он прославился благодаря видео, которое быстро разлетелось по интернету. Мальчик отдавал честь российским военным, проезжавшим по дороге. «Вандалы залили краской граффити с играющим в танк ребенком. Также испоганили рисунок, находящийся рядом, — на нем изображены солдат и девочка, которая повязывает ленту на руку», — рассказывает один из читателей. Ранее на улицах Екатеринбурга появилось граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Белая лента, которая изображена на стрит-арт-работах, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась утром 24 февраля. Целью СВО является защита жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжаются последние восемь лет. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.