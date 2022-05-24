24 мая 2022

В историческом центре Тюмени сгорел дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар, пожарные
В Тюмени загорелся дом на улице Ямальской Фото:

В историческом центре Тюмени загорелся деревянный дом, пламя с которого могло перекинуться на соседние строения. Об этом URA.RU сообщил очевидец. Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Тюменской области.

«Горит дом в районе улиц Ямальской и Достоевского. Горит сильно, вокруг тоже деревянные дома», — рассказал собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС URA.RU ответили, что около 20.00 поступило сообщение пожаре в частном нежилом доме на улице Ямальской, 7. На момент публикации открытое горение было ликвидировано. «На месте продолжают работать 25 человек и девять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших на данный момент не поступало», — отметили в ведомстве.

Фото:
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В историческом центре Тюмени загорелся деревянный дом, пламя с которого могло перекинуться на соседние строения. Об этом URA.RU сообщил очевидец. Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Тюменской области. «Горит дом в районе улиц Ямальской и Достоевского. Горит сильно, вокруг тоже деревянные дома», — рассказал собеседник агентства. В региональном управлении МЧС URA.RU ответили, что около 20.00 поступило сообщение пожаре в частном нежилом доме на улице Ямальской, 7. На момент публикации открытое горение было ликвидировано. «На месте продолжают работать 25 человек и девять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших на данный момент не поступало», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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