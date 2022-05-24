В Тюмени загорелся дом на улице Ямальской
В историческом центре Тюмени загорелся деревянный дом, пламя с которого могло перекинуться на соседние строения. Об этом URA.RU сообщил очевидец. Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Тюменской области.
«Горит дом в районе улиц Ямальской и Достоевского. Горит сильно, вокруг тоже деревянные дома», — рассказал собеседник агентства.
В региональном управлении МЧС URA.RU ответили, что около 20.00 поступило сообщение пожаре в частном нежилом доме на улице Ямальской, 7. На момент публикации открытое горение было ликвидировано. «На месте продолжают работать 25 человек и девять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших на данный момент не поступало», — отметили в ведомстве.
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