28 мая 2022
27 мая 2022
26 мая 2022

В ХМАО работодатели столкнулись с дефицитом сварщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым и губернатором Борисом Дубровским предприятий региона в рамках визита в Челябинск, сварщик, завод, рабочий
Сварщики вошли в топ редких профессий по данным hh.ru Фото:

В ХМАО работодатели столкнулись с дефицитом сварщиков. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru со ссылкой на собственные исследования.

«Ханты-Мансийский АО столкнулся с дефицитом сварщиков, В регионе на одну вакансию для такого специалиста приходится всего одно резюме», — сообщает пресс-служба сервиса.

В ХМАО сварщикам готовы платить 115 тыс. рублей, в соседнем ЯНАО предлагаемые зарплаты доходят до 122 тыс. Во многом, такие высокие заработки объясняются вахтовым характером работы, ежемесячно работодатели предлагают вполовину меньше. Также стоимость труда сварщиков зависит и от опыта работы.

Ранее URA.RU рассказало о самых востребованных профессиях среди соискателей. В перечень вошли юристы, бухгалтера и административный персонал.

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В ХМАО работодатели столкнулись с дефицитом сварщиков. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru со ссылкой на собственные исследования. «Ханты-Мансийский АО столкнулся с дефицитом сварщиков, В регионе на одну вакансию для такого специалиста приходится всего одно резюме», — сообщает пресс-служба сервиса. В ХМАО сварщикам готовы платить 115 тыс. рублей, в соседнем ЯНАО предлагаемые зарплаты доходят до 122 тыс. Во многом, такие высокие заработки объясняются вахтовым характером работы, ежемесячно работодатели предлагают вполовину меньше. Также стоимость труда сварщиков зависит и от опыта работы. Ранее URA.RU рассказало о самых востребованных профессиях среди соискателей. В перечень вошли юристы, бухгалтера и административный персонал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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