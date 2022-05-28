В ХМАО работодатели столкнулись с дефицитом сварщиков

29 мая 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Сварщики вошли в топ редких профессий по данным hh.ru Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО работодатели столкнулись с дефицитом сварщиков. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru со ссылкой на собственные исследования. «Ханты-Мансийский АО столкнулся с дефицитом сварщиков, В регионе на одну вакансию для такого специалиста приходится всего одно резюме», — сообщает пресс-служба сервиса. В ХМАО сварщикам готовы платить 115 тыс. рублей, в соседнем ЯНАО предлагаемые зарплаты доходят до 122 тыс. Во многом, такие высокие заработки объясняются вахтовым характером работы, ежемесячно работодатели предлагают вполовину меньше. Также стоимость труда сварщиков зависит и от опыта работы. Ранее URA.RU рассказало о самых востребованных профессиях среди соискателей. В перечень вошли юристы, бухгалтера и административный персонал.

В ХМАО работодатели столкнулись с дефицитом сварщиков. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru со ссылкой на собственные исследования. «Ханты-Мансийский АО столкнулся с дефицитом сварщиков, В регионе на одну вакансию для такого специалиста приходится всего одно резюме», — сообщает пресс-служба сервиса. В ХМАО сварщикам готовы платить 115 тыс. рублей, в соседнем ЯНАО предлагаемые зарплаты доходят до 122 тыс. Во многом, такие высокие заработки объясняются вахтовым характером работы, ежемесячно работодатели предлагают вполовину меньше. Также стоимость труда сварщиков зависит и от опыта работы. Ранее URA.RU рассказало о самых востребованных профессиях среди соискателей. В перечень вошли юристы, бухгалтера и административный персонал.