29 мая 2022

Свердловчан, подозреваемых в похищении и убийстве, начали судить

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Судебный процесс по делу о сожжении человека. Екатеринбург
Алексея Малыгина подозревают в похищении и убийстве Фото:

В Свердловском областном суде начали рассматривать дело Андрея Иванникова и Алексея Малыгина, которые подозреваются в похищении и убийстве незнакомого им мужчины — Павла Пойменова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Иванникова и Малыгина доставили в зал суда. Заслушали сторону обвинения и показания свидетелей», — сообщил корреспондент. У подозреваемых потребовали возместить моральный и материальный вред.

Иванников и Малыгин познакомились, работая стропальщиками на одном из предприятий Каменск-Уральского. 19 июня 2021 года отмечали день рождения. Напившись, они встретили Пойменова, с которым поссорились, по версии следствия, по незначительной причине. Его избили, затолкали в машину и увезли в лес, где добили саперной лопатой.

Судебный процесс по делу об убийстве человека. Екатеринбург
Иванникова и Малыгина потребовали возместить моральный и материальный вред
Фото:
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В Свердловском областном суде начали рассматривать дело Андрея Иванникова и Алексея Малыгина, которые подозреваются в похищении и убийстве незнакомого им мужчины — Павла Пойменова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. «Иванникова и Малыгина доставили в зал суда. Заслушали сторону обвинения и показания свидетелей», — сообщил корреспондент. У подозреваемых потребовали возместить моральный и материальный вред. Иванников и Малыгин познакомились, работая стропальщиками на одном из предприятий Каменск-Уральского. 19 июня 2021 года отмечали день рождения. Напившись, они встретили Пойменова, с которым поссорились, по версии следствия, по незначительной причине. Его избили, затолкали в машину и увезли в лес, где добили саперной лопатой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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