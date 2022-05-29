Свердловчан, подозреваемых в похищении и убийстве, начали судить

Алексея Малыгина подозревают в похищении и убийстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском областном суде начали рассматривать дело Андрея Иванникова и Алексея Малыгина, которые подозреваются в похищении и убийстве незнакомого им мужчины — Павла Пойменова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Иванникова и Малыгина доставили в зал суда. Заслушали сторону обвинения и показания свидетелей», — сообщил корреспондент. У подозреваемых потребовали возместить моральный и материальный вред.

Иванников и Малыгин познакомились, работая стропальщиками на одном из предприятий Каменск-Уральского. 19 июня 2021 года отмечали день рождения. Напившись, они встретили Пойменова, с которым поссорились, по версии следствия, по незначительной причине. Его избили, затолкали в машину и увезли в лес, где добили саперной лопатой.