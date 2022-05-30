Свердловским детям не хватило мест в летних лагерях

Путевки в детские лагеря на юг РФ на лето раскуплены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Первоуральске разгорается скандал — детям не хватило мест в детских лагерях. Об этом URA.RU сообщила депутат от свердловских коммунистов Наталья Крылова.

«19 мая 2022 года прошло распределение мест в „Центр детского творчества“. Оказалось, что не все детки смогут попасть в детский лагерь. Большинство детишек записали в резерв (если родители откажутся от путевки, то она передается следующему по списку — прим.ред.)», — говорит Крылова.

По словам коммунистки, путевки распределены нерационально. «В Асбесте 50 тыс населения — 1300 путевок. В Первоуральске 120 тыс населения — 1300 путевок. Хотя детей в три раза больше», — посетовала активистка.

«Помимо того, что очень трудно зарегистрироваться на сайте, чтобы получить путевку, в нужном количестве их просто нет. Мы начали разбираться, почему так происходит. Как нам рассказали специалисты управления образования, виновата во всем администрация Первоуральска и лично глава города Игорь Кабец: мол, не выделено денег, — рассказывает помощник депутата заксо Наталья Крылова.

«Мы обратились к начальнику управления образования Ирине Гильмановой. Она сообщила, что в сложившейся ситуации виновата область. Мол, именно региональное Министерство образования выделило Первоуральску малое количество путевок. Выслушав версию Ирина Гильманова мы само собой обратились в Министерство. Где начальник отдела допобразования и летнего отдыха Сергей Карсканов пояснил: область каждый раз удивляется, почему Первоуральск ежегодно просит мало средств на детский отдых. То есть, подает заявку, которая однозначно не удовлетворит требования», посетовала горожанка Крылова.

Редакция агентства обратилась за комментарием в департамент информполитики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что свердловчане жалуются, что путевки в детские лагеря на юг России на лето раскуплены. Речь идет о программе кешбэка от правительства РФ.