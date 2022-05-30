Челябинец выиграл 5,3 миллионов рублей в лотерею

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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотереи, столото
Игрок лотереи отметил два числа во втором поле Фото:

Житель Челябинска стал победителем лотереи «Рапидо». Он выиграл 5,3 миллионов рублей. Об этом сообщили на официальной странице лотереи в соцсетях.

«В Челябинске только что стало на одного миллионера больше — там появился победитель „Рапидо“. Он выиграл 5 300 000 рублей, отметив два числа во втором поле», — указано в сообщении группы «Столото» во ВКонтакте.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Сатки выиграл в лотерею 700 тысяч рублей и отдал деньги на туристический бизнес. А мебельщик из Челябинска Антон Гусев направил свой выигрыш в размере 8,5 миллионов рублей на покупку дома на юге.

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Житель Челябинска стал победителем лотереи «Рапидо». Он выиграл 5,3 миллионов рублей. Об этом сообщили на официальной странице лотереи в соцсетях. «В Челябинске только что стало на одного миллионера больше — там появился победитель „Рапидо“. Он выиграл 5 300 000 рублей, отметив два числа во втором поле», — указано в сообщении группы «Столото» во ВКонтакте. Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Сатки выиграл в лотерею 700 тысяч рублей и отдал деньги на туристический бизнес. А мебельщик из Челябинска Антон Гусев направил свой выигрыш в размере 8,5 миллионов рублей на покупку дома на юге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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