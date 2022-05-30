Челябинец выиграл 5,3 миллионов рублей в лотерею

Игрок лотереи отметил два числа во втором поле Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Челябинска стал победителем лотереи «Рапидо». Он выиграл 5,3 миллионов рублей. Об этом сообщили на официальной странице лотереи в соцсетях.

«В Челябинске только что стало на одного миллионера больше — там появился победитель „Рапидо“. Он выиграл 5 300 000 рублей, отметив два числа во втором поле», — указано в сообщении группы «Столото» во ВКонтакте.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Сатки выиграл в лотерею 700 тысяч рублей и отдал деньги на туристический бизнес. А мебельщик из Челябинска Антон Гусев направил свой выигрыш в размере 8,5 миллионов рублей на покупку дома на юге.