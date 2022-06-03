Крупнейший пермский производитель курятины оспаривает долг в суде

Птицефабрика «Пермская» производит около 35 тыс. тонн мяса в год (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Птицефабрика «Пермская» оспаривает долг по налогам почти в 40 млн рублей. Пермский товаропроизводитель подал жалобу на решение арбитражного суда.

«Птицефабрика „Пермская“ подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Пермского края, который отказал в признании недействительным ненормативного акта налоговой инспекции, которым птицефабрике был доначислен и предъявлен к уплате налог на добавленную стоимость» — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Жалоба датирована 31 мая и к производству пока не принята, отмечает издание.

По данным налоговой инспекции региона, птицефабрика с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года незаконно «нарастила» налоговые вычеты НДС и получила необоснованную налоговую прибыль. Предприятие привлекли к ответственности. «Не согласившись с решением, пермский товаропроизводитель пытался обжаловать его в — УФНС по Пермскому краю, однако жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение инспекции без изменений. Тогда птицефабрика обратилась в арбитражный суд, но первая инстанция в удовлетворении требований отказала», — уточняет издание.

Птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем мяса бройлеров в крае. Предприятие производят около 80% куриного мяса в регионе. О том, что фабрика в текущем году улучшила свои финансовые показатели, URA.RU писало ранее. Впервые с 2018 года предприятие получило прибыль.