28 марта 2022
27 марта 2022

Крупнейший пермский производитель курятины выбрался из убытков

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты. Санкции. Сельское хозяйство. Челябинск., куры, цыплята, птицеводство
«Продо Птицефабрика Пермская» на 80% обеспечивает регион бройлерами Фото:

АО «Продо Птицефабрика Пермская» улучишило свои финансовые показатели. Впервые с 2018 года предприятие получило прибыль. Информация содержится в бухгалтерской отчетности ФНС, опубликованной на сайте СБИС.

«Чистая прибыль за 2021 год по данным ГИР БО ФНС (государственно-информационный ресурс бухгалтерской отчетности ФНС) 112 636 000 рублей», — указано на сайте. Годом ранее предприятие получило убыток в сумме 200,1 млн. рублей.

«Продо Птицефабрика Пермская» является крупнейшим производителем мяса бройлеров в крае. Предприятие производят около 80% куриного мяса в регионе. В марте его посетил губернатор Дмитрий Махонин. Он отметил, что это одно из стратегических предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность региона. Власти намерены оказывать ему всю необходимую помощь в существующих экономических условиях.

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АО «Продо Птицефабрика Пермская» улучишило свои финансовые показатели. Впервые с 2018 года предприятие получило прибыль. Информация содержится в бухгалтерской отчетности ФНС, опубликованной на сайте СБИС. «Чистая прибыль за 2021 год по данным ГИР БО ФНС (государственно-информационный ресурс бухгалтерской отчетности ФНС) 112 636 000 рублей», — указано на сайте. Годом ранее предприятие получило убыток в сумме 200,1 млн. рублей. «Продо Птицефабрика Пермская» является крупнейшим производителем мяса бройлеров в крае. Предприятие производят около 80% куриного мяса в регионе. В марте его посетил губернатор Дмитрий Махонин. Он отметил, что это одно из стратегических предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность региона. Власти намерены оказывать ему всю необходимую помощь в существующих экономических условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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