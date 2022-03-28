Крупнейший пермский производитель курятины выбрался из убытков

«Продо Птицефабрика Пермская» на 80% обеспечивает регион бройлерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

АО «Продо Птицефабрика Пермская» улучишило свои финансовые показатели. Впервые с 2018 года предприятие получило прибыль. Информация содержится в бухгалтерской отчетности ФНС, опубликованной на сайте СБИС.

«Чистая прибыль за 2021 год по данным ГИР БО ФНС (государственно-информационный ресурс бухгалтерской отчетности ФНС) 112 636 000 рублей», — указано на сайте. Годом ранее предприятие получило убыток в сумме 200,1 млн. рублей.

«Продо Птицефабрика Пермская» является крупнейшим производителем мяса бройлеров в крае. Предприятие производят около 80% куриного мяса в регионе. В марте его посетил губернатор Дмитрий Махонин. Он отметил, что это одно из стратегических предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность региона. Власти намерены оказывать ему всю необходимую помощь в существующих экономических условиях.