Крупнейший мусорный челябинский полигон засеют подорожником

Сорняки изменят облик полигона ТБО в Полетаево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Площадку крупнейшего мусорного полигона Челябинской области в Полетаево этим летом засеют подорожником и одуванчиком. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в пресс-службе полигона ТБО.

«На новом участке захоронения отходов Полетаевского полигона ТБО — третьей карте — началась посевная пора. Рабочим предстоит высеять 1,5 тонны семян подорожника и одуванчиков на участке площадью более тысячи квадратных метров», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В цветущие поля участок полигона превратят с практической целью, чтобы укрепить борта по всему периметру объекта. Эти многолетники считаются сорняками, но их уникальная биологическая особенность была взята на вооружение еще в годы СССР.

«Благодаря природной мощи, корни растений, словно нити, скрепят слои грунта, создавая естественный фиксирующий каркас. Технология простая и при этом надежная. По соотношению критериев „цена-качество“ аналогов ей нет», — считают на полигоне ТБО.

Экологи предприятия также отмечают полезные свойства высаживаемых сорняков: подорожник формирует богатую кормовую базу для многих видов бабочек. А соцветия одуванчиков занимают важное место в жизни пчел, обеспечивая их питание.