01 июня 2022

Крупнейший мусорный челябинский полигон засеют подорожником

© Служба новостей «URA.RU»
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Рекультивация челябинской городской свалки РОСРАО. Челябинск, мусор, машины, тбо, отходы, хлам, куча, свалка, экология, тко, рекультивация свалки, мусорная свалка, отбросы
Сорняки изменят облик полигона ТБО в Полетаево Фото:

Площадку крупнейшего мусорного полигона Челябинской области в Полетаево этим летом засеют подорожником и одуванчиком. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в пресс-службе полигона ТБО.

«На новом участке захоронения отходов Полетаевского полигона ТБО — третьей карте — началась посевная пора. Рабочим предстоит высеять 1,5 тонны семян подорожника и одуванчиков на участке площадью более тысячи квадратных метров», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В цветущие поля участок полигона превратят с практической целью, чтобы укрепить борта по всему периметру объекта. Эти многолетники считаются сорняками, но их уникальная биологическая особенность была взята на вооружение еще в годы СССР.

«Благодаря природной мощи, корни растений, словно нити, скрепят слои грунта, создавая естественный фиксирующий каркас. Технология простая и при этом надежная. По соотношению критериев „цена-качество“ аналогов ей нет», — считают на полигоне ТБО.

Экологи предприятия также отмечают полезные свойства высаживаемых сорняков: подорожник формирует богатую кормовую базу для многих видов бабочек. А соцветия одуванчиков занимают важное место в жизни пчел, обеспечивая их питание.

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Площадку крупнейшего мусорного полигона Челябинской области в Полетаево этим летом засеют подорожником и одуванчиком. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в пресс-службе полигона ТБО. «На новом участке захоронения отходов Полетаевского полигона ТБО — третьей карте — началась посевная пора. Рабочим предстоит высеять 1,5 тонны семян подорожника и одуванчиков на участке площадью более тысячи квадратных метров», — заявили URA.RU в пресс-службе. В цветущие поля участок полигона превратят с практической целью, чтобы укрепить борта по всему периметру объекта. Эти многолетники считаются сорняками, но их уникальная биологическая особенность была взята на вооружение еще в годы СССР. «Благодаря природной мощи, корни растений, словно нити, скрепят слои грунта, создавая естественный фиксирующий каркас. Технология простая и при этом надежная. По соотношению критериев „цена-качество“ аналогов ей нет», — считают на полигоне ТБО. Экологи предприятия также отмечают полезные свойства высаживаемых сорняков: подорожник формирует богатую кормовую базу для многих видов бабочек. А соцветия одуванчиков занимают важное место в жизни пчел, обеспечивая их питание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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