01 июня 2022

В ХМАО эвакуировали дом из-за сообщений о найденной гранате

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, эвакуация. Челябинск, эвакуация, суд центрального района
В Нягани эвакуировали жителей дома из-за найденной в квартире гранаты Фото:

В одной из квартир жилого дома в Нягани нашли похожий на гранату предмет, жители были эвакуированы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Нашли предмет, внешне схожий с гранатой, поэтому всех эвакуировали. На данный момент на место едут специалисты Росгвардии из Ханты-Мансийска», — сказал источник.

В пресс-службе УМВД по ХМАО ответили, что не могут комментировать данную ситуацию. В пресс-службе Росгвардии ХМАО не ответили на звонки журналиста.

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В одной из квартир жилого дома в Нягани нашли похожий на гранату предмет, жители были эвакуированы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Нашли предмет, внешне схожий с гранатой, поэтому всех эвакуировали. На данный момент на место едут специалисты Росгвардии из Ханты-Мансийска», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО ответили, что не могут комментировать данную ситуацию. В пресс-службе Росгвардии ХМАО не ответили на звонки журналиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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