В ХМАО эвакуировали дом из-за сообщений о найденной гранате

В Нягани эвакуировали жителей дома из-за найденной в квартире гранаты
В одной из квартир жилого дома в Нягани нашли похожий на гранату предмет, жители были эвакуированы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Нашли предмет, внешне схожий с гранатой, поэтому всех эвакуировали. На данный момент на место едут специалисты Росгвардии из Ханты-Мансийска», — сказал источник.
В пресс-службе УМВД по ХМАО ответили, что не могут комментировать данную ситуацию. В пресс-службе Росгвардии ХМАО не ответили на звонки журналиста.
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