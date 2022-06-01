В ХМАО эвакуировали дом из-за сообщений о найденной гранате

02 июня 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

В Нягани эвакуировали жителей дома из-за найденной в квартире гранаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одной из квартир жилого дома в Нягани нашли похожий на гранату предмет, жители были эвакуированы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Нашли предмет, внешне схожий с гранатой, поэтому всех эвакуировали. На данный момент на место едут специалисты Росгвардии из Ханты-Мансийска», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО ответили, что не могут комментировать данную ситуацию. В пресс-службе Росгвардии ХМАО не ответили на звонки журналиста. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В одной из квартир жилого дома в Нягани нашли похожий на гранату предмет, жители были эвакуированы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Нашли предмет, внешне схожий с гранатой, поэтому всех эвакуировали. На данный момент на место едут специалисты Росгвардии из Ханты-Мансийска», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО ответили, что не могут комментировать данную ситуацию. В пресс-службе Росгвардии ХМАО не ответили на звонки журналиста.