Житель ХМАО получил государственную награду от Путина

Заведующему отделением Сургутской окружной клинической больницы Александру Кострубину было присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения РФ“ <…> Кострубину Александру Леонидовичу — заведующему отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Сургутская окружная клиническая больница“», — сказано в указе Путина.
Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
Заведующему отделением Сургутской окружной клинической больницы Александру Кострубину было присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения РФ“ <…> Кострубину Александру Леонидовичу — заведующему отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Сургутская окружная клиническая больница“», — сказано в указе Путина. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.