«Синара» направит в Челябинск поезда на 14 миллиардов

Техника начала поступать в распоряжение Южно-Уральской железной дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Синара» в 2022 году обеспечит железнодорожников Челябинска локомотивами на общую сумму 14 миллиардов рублей. Техника начала поступать в распоряжение Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) с начала года, сообщили в пресс-службе транспортной компании.

«На ЮУЖД в 2022 году введены в эксплуатацию 23 новых локомотива. До конца года на Южно-Уральской магистрали запланирована поставка еще 65 единиц тягового подвижного состава», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

До конца года локомотивный парк Златоуста пополнят 29 грузовых электровозов 2ЭС6 «Синара». Новый тепловоз ТЭМ14 уже поступил в Карталы. Также здесь ожидают маневровый локомотив и шесть грузовых электровозов 4ЭС5К «Ермак». Они предназначены для работы на сложных участках пути в горных районах с большими перепадами высот — крутыми подъемами и спусками.

В мае ЮУЖД раскрыла URA.RU долю электропоездов «Ласточка», которые создаются на совместном предприятии «Синары» и немецкого концерна Siemens. Она составляет 6%, поэтому уход немецкого компаньона с российского рынка не оставит жителей без железнодорожного сообщения.