Певец собрал собственный трюковой самокатФото из соцсетей Niletto
Свердловский артист Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) исполнил свою давнюю мечту — собрал собственный трюковой самокат. Об этом артист написал в своей группе «ВКонтакте».
«Еще в Екатеринбурге мечтал о трюковом самокате, но не мог себе позволить. <…> Для первого раза пары часов езды достаточно. Продолжу развивать навыки», — говорится в сообщении.
Артист отметил, что нуждается в новых эмоциях. «Безумно хочется чего-то нового, поэтому я и решил заняться этим. Душа требует свежак», — добавил исполнитель. Помимо этого он заявил, что будет записывать и выкладывать ролики с занятий на турниках и игры в стритбол, привлекая к этому свою аудиторию. Ранее URA.RU сообщало, что Niletto вручили самовар на премии RU.TV.
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Свердловский артист Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) исполнил свою давнюю мечту — собрал собственный трюковой самокат. Об этом артист написал в своей группе «ВКонтакте». «Еще в Екатеринбурге мечтал о трюковом самокате, но не мог себе позволить. <…> Для первого раза пары часов езды достаточно. Продолжу развивать навыки», — говорится в сообщении. Артист отметил, что нуждается в новых эмоциях. «Безумно хочется чего-то нового, поэтому я и решил заняться этим. Душа требует свежак», — добавил исполнитель. Помимо этого он заявил, что будет записывать и выкладывать ролики с занятий на турниках и игры в стритбол, привлекая к этому свою аудиторию. Ранее URA.RU сообщало, что Niletto вручили самовар на премии RU.TV.