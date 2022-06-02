Niletto исполнил свою давнюю мечту. «Раньше не мог позволить себе этого»

03 июня 2022 в 05:25 Размер текста - 17 +

Певец собрал собственный трюковой самокат Фото из соцсетей Niletto Свердловский артист Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) исполнил свою давнюю мечту — собрал собственный трюковой самокат. Об этом артист написал в своей группе «ВКонтакте». «Еще в Екатеринбурге мечтал о трюковом самокате, но не мог себе позволить. <…> Для первого раза пары часов езды достаточно. Продолжу развивать навыки», — говорится в сообщении. Артист отметил, что нуждается в новых эмоциях. «Безумно хочется чего-то нового, поэтому я и решил заняться этим. Душа требует свежак», — добавил исполнитель. Помимо этого он заявил, что будет записывать и выкладывать ролики с занятий на турниках и игры в стритбол, привлекая к этому свою аудиторию. Ранее URA.RU сообщало, что Niletto вручили самовар на премии RU.TV. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Свердловский артист Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) исполнил свою давнюю мечту — собрал собственный трюковой самокат. Об этом артист написал в своей группе «ВКонтакте». «Еще в Екатеринбурге мечтал о трюковом самокате, но не мог себе позволить. <…> Для первого раза пары часов езды достаточно. Продолжу развивать навыки», — говорится в сообщении. Артист отметил, что нуждается в новых эмоциях. «Безумно хочется чего-то нового, поэтому я и решил заняться этим. Душа требует свежак», — добавил исполнитель. Помимо этого он заявил, что будет записывать и выкладывать ролики с занятий на турниках и игры в стритбол, привлекая к этому свою аудиторию. Ранее URA.RU сообщало, что Niletto вручили самовар на премии RU.TV.