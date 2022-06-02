02 июня 2022

Водителю экс-главаря свердловской ОПГ запретили покидать СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор убийцам владельца ресторана СССР. Екатеринбург, арест, заключение, срок, наручники, задержание
Адвокат Мамедова ходатайствовал об изменении меры пресечения Мамедову Фото:

Бывшего водителя организатора екатеринбургской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедов, которого подозревают в убийстве 20-летней давности, оставили в СИЗО, несмотря на поданную апелляцию. Об этом URA.RU сообщил адвокат подозреваемого Николай Баторский.

«Суд принял решение. Меру пресечения оставили без изменения», — сообщил Баторский. Ранее Мамедов был заключен в СИЗО.

Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина в 2000 году. Сам Мамедов, по словам адвокатов, отрицает вину, и его подозревают на основании показаний бывшего шефа — организатора ОПГ Михаила Клока, который находится под домашним арестом из-за событий, связанных с убийством Зубакина.

Клока задержали при поддержке спецназа ФСБ в Москве в конце середине марта. Однако инсайдер URA.RU рассказал, что он больше не занимается криминальными делами.

Ранее Клок отсидел срок в колонии строгого режима. В его группировку входил киллер из Литвы Ромас Замольскис, убивавший полицейских на своей исторической родине.

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Бывшего водителя организатора екатеринбургской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедов, которого подозревают в убийстве 20-летней давности, оставили в СИЗО, несмотря на поданную апелляцию. Об этом URA.RU сообщил адвокат подозреваемого Николай Баторский. «Суд принял решение. Меру пресечения оставили без изменения», — сообщил Баторский. Ранее Мамедов был заключен в СИЗО. Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина в 2000 году. Сам Мамедов, по словам адвокатов, отрицает вину, и его подозревают на основании показаний бывшего шефа — организатора ОПГ Михаила Клока, который находится под домашним арестом из-за событий, связанных с убийством Зубакина. Клока задержали при поддержке спецназа ФСБ в Москве в конце середине марта. Однако инсайдер URA.RU рассказал, что он больше не занимается криминальными делами. Ранее Клок отсидел срок в колонии строгого режима. В его группировку входил киллер из Литвы Ромас Замольскис, убивавший полицейских на своей исторической родине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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