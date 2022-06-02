Водителю экс-главаря свердловской ОПГ запретили покидать СИЗО

03 июня 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Адвокат Мамедова ходатайствовал об изменении меры пресечения Мамедову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего водителя организатора екатеринбургской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедов, которого подозревают в убийстве 20-летней давности, оставили в СИЗО, несмотря на поданную апелляцию. Об этом URA.RU сообщил адвокат подозреваемого Николай Баторский. «Суд принял решение. Меру пресечения оставили без изменения», — сообщил Баторский. Ранее Мамедов был заключен в СИЗО. Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина в 2000 году. Сам Мамедов, по словам адвокатов, отрицает вину, и его подозревают на основании показаний бывшего шефа — организатора ОПГ Михаила Клока, который находится под домашним арестом из-за событий, связанных с убийством Зубакина. Клока задержали при поддержке спецназа ФСБ в Москве в конце середине марта. Однако инсайдер URA.RU рассказал, что он больше не занимается криминальными делами. Ранее Клок отсидел срок в колонии строгого режима. В его группировку входил киллер из Литвы Ромас Замольскис, убивавший полицейских на своей исторической родине. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Бывшего водителя организатора екатеринбургской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедов, которого подозревают в убийстве 20-летней давности, оставили в СИЗО, несмотря на поданную апелляцию. Об этом URA.RU сообщил адвокат подозреваемого Николай Баторский. «Суд принял решение. Меру пресечения оставили без изменения», — сообщил Баторский. Ранее Мамедов был заключен в СИЗО. Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина в 2000 году. Сам Мамедов, по словам адвокатов, отрицает вину, и его подозревают на основании показаний бывшего шефа — организатора ОПГ Михаила Клока, который находится под домашним арестом из-за событий, связанных с убийством Зубакина. Клока задержали при поддержке спецназа ФСБ в Москве в конце середине марта. Однако инсайдер URA.RU рассказал, что он больше не занимается криминальными делами. Ранее Клок отсидел срок в колонии строгого режима. В его группировку входил киллер из Литвы Ромас Замольскис, убивавший полицейских на своей исторической родине.