Глава московского МЧС попал в больницу после пожара

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У главы МЧС Москвы случился инфаркт на месте пожара Фото:

Начальник московского главка МЧС Сергей Желтов попал в больницу. Его отправили туда с места пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза».

«Начальник столичного главка МЧС доставлен в больницу с места пожара в „Гранд Сетунь плаза“ на западе Москвы. У него обширный инфаркт», — сообщили РИА «Новости» замглавы МЧС Илья Денисов.

Пожар в бизнес-центре произошел 3 июня. Новый глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место происшествия. Порядка 120 человек удалось эвакуировать, однако некоторым пришлось спасаться от огня на крыше горящего здания. Для борьбы с пожаром привлекли три вертолета.

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Начальник московского главка МЧС Сергей Желтов попал в больницу. Его отправили туда с места пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». «Начальник столичного главка МЧС доставлен в больницу с места пожара в „Гранд Сетунь плаза“ на западе Москвы. У него обширный инфаркт», — сообщили РИА «Новости» замглавы МЧС Илья Денисов. Пожар в бизнес-центре произошел 3 июня. Новый глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место происшествия. Порядка 120 человек удалось эвакуировать, однако некоторым пришлось спасаться от огня на крыше горящего здания. Для борьбы с пожаром привлекли три вертолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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