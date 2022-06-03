Глава московского МЧС попал в больницу после пожара

У главы МЧС Москвы случился инфаркт на месте пожара
Начальник московского главка МЧС Сергей Желтов попал в больницу. Его отправили туда с места пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза».
«Начальник столичного главка МЧС доставлен в больницу с места пожара в „Гранд Сетунь плаза“ на западе Москвы. У него обширный инфаркт», — сообщили РИА «Новости» замглавы МЧС Илья Денисов.
Пожар в бизнес-центре произошел 3 июня. Новый глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место происшествия. Порядка 120 человек удалось эвакуировать, однако некоторым пришлось спасаться от огня на крыше горящего здания. Для борьбы с пожаром привлекли три вертолета.
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