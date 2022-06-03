Недавно назначенный на пост министра МЧС России Александр Куренков зашел в горящий бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» в Москве. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства.
На записи видно, как Куренков в составе спецгруппы входит в здание загоревшегося «Гранд Сетунь плаза». По информации ведомства, на данный момент пожар локализован, но в здании все еще могут находиться заблокированные люди.
Недавно назначенный на пост министра МЧС России Александр Куренков зашел в горящий бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» в Москве. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства. На записи видно, как Куренков в составе спецгруппы входит в здание загоревшегося «Гранд Сетунь плаза». По информации ведомства, на данный момент пожар локализован, но в здании все еще могут находиться заблокированные люди. Московский бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» загорелся 3 июня. Глава МЧС Александр Куренков лично прибыл на место происшествия. Сообщалось, что некоторые люди были вынуждены спасаться на крыше горящего здания. Всего на тушение пожара задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники, в том числе и три вертолета, отмечали в пресс-службе министерства.