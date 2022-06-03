МЧС: при пожаре в бизнес-центре Москвы никто не погиб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в ТЦ Гранд Сетунь на улице Горбунова. Москва, мчс, торговый центр, пожарные, пожар, сетунь, улица горбунова, гранд сетунь плаза
Из горевшего бизнес-центра спасли 13 человек Фото:

Во время пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве никто не пострадал. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов.

«Все помещения горевшего бизнес-центра на западе Москвы проверены, погибших нет. 13 человек спасены из горевшего бизнес-центра на западе Москвы», — цитирует ТАСС Денисова. Вторым пострадавшим в результате происшествия стал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения МЧС по Москве, полковник внутренней службы Максим Серегин, передает РЕН ТВ.

«Гранд Сетунь плаза» загорелся 3 июня, во время пожара в бизнес-центре пострадали два человека, еще 120 эвакуировали. Некоторые люди были вынуждены спасаться на крыше. Для тушения задействовали вертолеты, передают «Дни.ру». Также на место лично прибыл глава МЧС Александр Куренков. Начальника московского главка МЧС Сергея Желтова после возгорания доставили в больницу с инфарктом.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Во время пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве никто не пострадал. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов. «Все помещения горевшего бизнес-центра на западе Москвы проверены, погибших нет. 13 человек спасены из горевшего бизнес-центра на западе Москвы», — цитирует ТАСС Денисова. Вторым пострадавшим в результате происшествия стал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения МЧС по Москве, полковник внутренней службы Максим Серегин, передает РЕН ТВ. «Гранд Сетунь плаза» загорелся 3 июня, во время пожара в бизнес-центре пострадали два человека, еще 120 эвакуировали. Некоторые люди были вынуждены спасаться на крыше. Для тушения задействовали вертолеты, передают «Дни.ру». Также на место лично прибыл глава МЧС Александр Куренков. Начальника московского главка МЧС Сергея Желтова после возгорания доставили в больницу с инфарктом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...