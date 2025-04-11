Начиная с января 2026 года, многодетные семьи при условии наличия официального трудоустройства обоих родителей смогут получать «налоговый кешбэк» на доходы. В Минтруда заявили, что семейную налоговую выплату получат порядка четырех миллионов многодетных семей, воспитывающих 11 миллионов детей. Эта выплата будет начисляться ежегодно, а для ее оформления нужно подать лишь одно заявление. Какой размер будет у семейной налоговой выплаты, как и кто может ее получить — в материале URA.RU.
Что такое семейная налоговая выплата и кто может ее получить
Семейный налоговый вычет предоставляется каждому трудоустроенному родителю, а также усыновителям, опекунам или попечителям. Данный вычет применим к многодетным семьям с детьми в возрасте до 18 лет и студентам дневной формы обучения в возрасте до 23 лет, за исключением тех, кто обучается по программам дополнительного образования. При этом важно, чтобы налогоплательщик финансово поддерживал своих детей и не имел задолженностей по уплате алиментов.
Сколько денег можно получить
Размер выплаты будет определяться в зависимости от объема налогов, уплаченных семьей, и будет рассчитываться индивидуально для каждого случая. Максимальный доход, позволяющий претендовать на получение налоговой выплаты, будет варьироваться в зависимости от региона проживания. В среднем по России, семья из четырех человек сможет претендовать на эту выплату при общим годовым доходом за 2025 год на уровне около 1,3 млн рублей.
"Отец двоих детей, зарабатывающий 70 тысяч рублей в месяц, сможет получить более 51 тысячи рублей", — передает Минтруда. Заявление опубликовано на официальном сайте.
Как рассчитать доход семьи для оформления выплаты
Семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 размера регионального прожиточного минимума на человека, смогут претендовать на получение выплат. В процессе определения права на выплату будет учитываться также имущественное положение семьи, оно будет оцениваться по тем же критериям, что и для единого пособия. При этом правило нулевого дохода к семье получателя выплаты не применяется. В случае, если доход на душу населения в семье соответствует установленному критерию, гражданам вернут часть уплаченного в предыдущем году подоходного налога в виде семейной налоговой выплаты.
Для расчета выплаты будут использоваться данные о доходах за прошлый год, с которых был уплачен НДФЛ. Уже уплаченный налог пересчитывается по ставке в 6%, и разница возвращается гражданину.
Как получить налоговую выплату
Социальный фонд России будет выступать в качестве оператора выплат. Как подать заявление:
- Онлайн через портал "Госуслуг";
- Лично через клиентскую службу Социального фонда.
На рассмотрение документов о семейной выплате отводится 10 рабочих дней. Средства от выплаты перечислят на банковский счет заявителя, открытый в одном из российских банков. При этом за операции по перечислению финансовых средств комиссия взиматься не будет. Также следует отметить, что семейную налоговую выплату не будут удерживать в счет погашения долгов.
Почему в выплате могут отказать
Минтруда установило случаи, при которых в назначении семейной налоговой выплаты будет отказано. Среди них:
- Задолженности по уплате алиментов;
- Недееспособность человека;
- Недостоверные или неполные данные в заявлении;
- Отсутствие статуса налогового резидента России;
- Наличие двух и более садовых домов;
- Наличие в собственности двух и более жилых помещений, суммарная площадь которых больше допустимой;
- Наличие двух и более автотранспортных средств или трех и более для многодетных семей и семей, в составе которых есть инвалид.
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