Столицы регионов УрФО вошли в топ городов по скидкам на жилье

05 июня 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Директор компании «Этажи» рассказал, что столицы регионов УрФО вошли в рейтинг по размеру скидок на жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюмень, Екатеринбург и Челябинск оказались одними из лучших в рейтинге крупных городов по размеру скидок на вторичное жилье. Об этом рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. При этом свердловская столица оказалась второй в топе (9,8% дисконта) после Самары (9.9%). «Кроме Самары, Екатеринбурга и Казани, высокий уровень дисконта в мае зафиксирован в Краснодаре (5,2%) Санкт-Петербурге (5,1%), Волгограде (5%), Челябинске (4,9%), Тюмени (4,6%), Омске (4,2%) и Новосибирске (4,1%). При этом минимальный уровень торга в мае отмечался в Москве и Ростове-на-Дону — 2,6% и 2,2% соответственно», — сообщил Хусаинов информационному агентству ТАСС. Он также уточнил, что средний размер дисконта по стране составил 4%. В мае прошлого года эти показатели были на уровне 2,4%. Там также уточнили, как проводился анализ. Уровень торга рассчитывался из разницы средней цены предложения и средней итоговой цены продажи объектов вторичной недвижимости. Ранее URA.RU сообщало, что в России впервые за три года упали цены на вторичное жилье. Согласно прогнозам эксперта, к лету средняя стоимость «вторички» может опуститься еще сильнее. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюмень, Екатеринбург и Челябинск оказались одними из лучших в рейтинге крупных городов по размеру скидок на вторичное жилье. Об этом рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. При этом свердловская столица оказалась второй в топе (9,8% дисконта) после Самары (9.9%). «Кроме Самары, Екатеринбурга и Казани, высокий уровень дисконта в мае зафиксирован в Краснодаре (5,2%) Санкт-Петербурге (5,1%), Волгограде (5%), Челябинске (4,9%), Тюмени (4,6%), Омске (4,2%) и Новосибирске (4,1%). При этом минимальный уровень торга в мае отмечался в Москве и Ростове-на-Дону — 2,6% и 2,2% соответственно», — сообщил Хусаинов информационному агентству ТАСС. Он также уточнил, что средний размер дисконта по стране составил 4%. В мае прошлого года эти показатели были на уровне 2,4%. Там также уточнили, как проводился анализ. Уровень торга рассчитывался из разницы средней цены предложения и средней итоговой цены продажи объектов вторичной недвижимости. Ранее URA.RU сообщало, что в России впервые за три года упали цены на вторичное жилье. Согласно прогнозам эксперта, к лету средняя стоимость «вторички» может опуститься еще сильнее.