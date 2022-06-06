В курортном пермском селе пройдет фестиваль с лотереей

Гости фестиваля окунутся в атмосферу начала XX века Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Усть-Качка Пермского края пройдет исторический летний фестиваль, посвященный дачной культуре начала XX века. Гостей ожидают музыкальные программы, спектакли, лотерея и разные дачные затеи прошлых лет.

«Мы посвящаем свой проект просветителю из Перми Василию Шулепову. У него была дача в Усть-Качке и он, при поддержке местных крестьян, создал в селе общественную библиотеку и театр. Благодаря ему, театральные традиции были сохранены при советской власти и даже во время войны», — рассказали организаторы фестиваля на своей страничке во «ВКонтакте».

В рамках фестиваля гости смогут окунуться в атмосферу тех лет — совершить путевую экскурсию на теплоходе, а в музыкальной гостиной познакомиться с историческими персонажами или отправиться в тематический автобусный тур «Путешествие на дачу». На набережной ожидается обширная программа развлечений, в стиле прошлого века — музыкальная беседка с показом дачной моды, театрализованное представление «дачное сватовство», концерт «поехали на дачу», танцевальные флешмобы, катание на лодках и в бричке, беседка с песнями, настольными играми — лото, фанты, пасьянс, шарады и многое другое.

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