24 июня 2024

Пермские приставы поймали должника из-за его любви к шахматам

© Служба новостей «URA.RU»
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Приставы не дали должнику улететь из Перми в Сочи
Приставы не дали должнику улететь из Перми в Сочи Фото:

Судебные приставы Пермского края поймали должника, не платившего алименты, из-за его страсти к японским шахматам. Об этом сообщается на сайте краевого ведомства.

«Мужчина, который задолжал своим детям 1,5 млн рублей, прилетел из Сочи в Пермь на турнир по японским шахматам. Когда он собирался возвращаться, его задержали судебные приставы», — рассказали в ГУФССП по Пермскому краю.

В отношении безответственного родителя был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему 80 часов обязательных работ.

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Судебные приставы Пермского края поймали должника, не платившего алименты, из-за его страсти к японским шахматам. Об этом сообщается на сайте краевого ведомства. «Мужчина, который задолжал своим детям 1,5 млн рублей, прилетел из Сочи в Пермь на турнир по японским шахматам. Когда он собирался возвращаться, его задержали судебные приставы», — рассказали в ГУФССП по Пермскому краю. В отношении безответственного родителя был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему 80 часов обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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