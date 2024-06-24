Пермские приставы поймали должника из-за его любви к шахматам

Приставы не дали должнику улететь из Перми в Сочи
Судебные приставы Пермского края поймали должника, не платившего алименты, из-за его страсти к японским шахматам. Об этом сообщается на сайте краевого ведомства.
«Мужчина, который задолжал своим детям 1,5 млн рублей, прилетел из Сочи в Пермь на турнир по японским шахматам. Когда он собирался возвращаться, его задержали судебные приставы», — рассказали в ГУФССП по Пермскому краю.
В отношении безответственного родителя был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему 80 часов обязательных работ.
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