Госдума приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Решение затронет 7,87 млн человек Фото:

Госдума приняла в первом чтении проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Решение принято единогласно, «за» проголосовали 411 депутатов.

Таким образом, с 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это решение затронет 7,87 млн человек, ранее говорил спикер ГД Вячеслав Володин.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен уже завтра, 26 июня. Об этом сообщил Володин. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.

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Госдума приняла в первом чтении проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Решение принято единогласно, «за» проголосовали 411 депутатов. Таким образом, с 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это решение затронет 7,87 млн человек, ранее говорил спикер ГД Вячеслав Володин. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен уже завтра, 26 июня. Об этом сообщил Володин. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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