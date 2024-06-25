Мишустин раскрыл, что войдет в новый нацпроект «Экономика»

Мишустин: в новом нацпроекте «Экономика» особое внимание будет уделено бизнесу

25 июня 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Новые нацпроекты направлены на экономическое развитие в России, отметил Михаил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин раскрыл подробности новых национальных проектов, которые будут вскоре реализованы в стране. В числе них — проекты «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Они будут направлены на улучшение экономической ситуации в стране. В частности, особое внимание будет уделено малому и среднему бизнесу. «Рассмотрим „Эффективную и конкурентную экономику“. В него войдут федеральные проекты, которые направлены на стимулирование предпринимательской инициативы, повышение производительности труда, на устойчивую занятость и инвестиционную активность. Также в его составе будут вопросы реализации климатической повестки и целый ряд других важных направлений, включая и развитие статистики, что позволит принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения для укрепления экономики. <…> Отдельное внимание мы уделим малому и среднему бизнесу», — подчеркнул Михаил Мишустин во время стратегической сессии. Основные его тезисы опубликованы на официальном сайте правительства страны. Премьер-министр обозначил, что в ближайшие шесть лет планируется увеличение доходов на одного сотрудника организаций малого и среднего бизнеса. Это должно быть на 20% больше темпов роста ВВП, согласно поручению президента страны Владимира Путина. «Должно продолжиться создание промышленных, технических и бизнес-парков — не менее ста по стране к 2030 году», — продолжил Мишустин. Он также отметил, что к 2030 году не менее 40% промышленных предприятий должны быть вовлечены в проекты по повышению производительности труда. Малый бизнес в целом становится драйвером экономического роста в стране, подчеркнул председатель правительства. В конце мая 2024 года Мишустин говорил, что в России проходит работа по разработке новых национальных проектов. Он отмечал, что проекты будут представлены Путину к 1 сентября этого года. Исполнение новых нацпроектов намечено на 2030 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскрыл подробности новых национальных проектов, которые будут вскоре реализованы в стране. В числе них — проекты «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Они будут направлены на улучшение экономической ситуации в стране. В частности, особое внимание будет уделено малому и среднему бизнесу. «Рассмотрим „Эффективную и конкурентную экономику“. В него войдут федеральные проекты, которые направлены на стимулирование предпринимательской инициативы, повышение производительности труда, на устойчивую занятость и инвестиционную активность. Также в его составе будут вопросы реализации климатической повестки и целый ряд других важных направлений, включая и развитие статистики, что позволит принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения для укрепления экономики. <…> Отдельное внимание мы уделим малому и среднему бизнесу», — подчеркнул Михаил Мишустин во время стратегической сессии. Основные его тезисы опубликованы на официальном сайте правительства страны. Премьер-министр обозначил, что в ближайшие шесть лет планируется увеличение доходов на одного сотрудника организаций малого и среднего бизнеса. Это должно быть на 20% больше темпов роста ВВП, согласно поручению президента страны Владимира Путина. «Должно продолжиться создание промышленных, технических и бизнес-парков — не менее ста по стране к 2030 году», — продолжил Мишустин. Он также отметил, что к 2030 году не менее 40% промышленных предприятий должны быть вовлечены в проекты по повышению производительности труда. Малый бизнес в целом становится драйвером экономического роста в стране, подчеркнул председатель правительства. В конце мая 2024 года Мишустин говорил, что в России проходит работа по разработке новых национальных проектов. Он отмечал, что проекты будут представлены Путину к 1 сентября этого года. Исполнение новых нацпроектов намечено на 2030 год.