Муфтий Дагестана припомнил властям погромы в аэропорту на фоне терактов

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По мнению Ахмада Абдулаева, власти должны жестче реагировать на происходящее в регионе
По мнению Ахмада Абдулаева, власти должны жестче реагировать на происходящее в регионе Фото:
новость из сюжета
В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев после прошедших в Махачкале и Дербенте терактов припомнил властям региона осенние погромы в аэропорту. По его мнению, трагедий можно избежать только при помощи жесткой и своевременной реакции на происходящее.

«Сначала был самовольный рейд в гостинице города Хасавюрт, потом погром в аэропорту и уже дошло до кровопролития в Махачкале и в Дербенте. Если каждый раз оставлять без должной реакции подобные события, жертв может быть больше. Поэтому, конечно, нужна жесткая реакция тех структур, у которых есть на это законные полномочия», — приводит слова Абдулаева «Лента.ру».

Муфтий предложил сразу несколько мер для стабилизации ситуации, как в регионе, так и в целом по стране. По его мнению, произошедшее в Махачкале и Дербенте должно получить процессуальную оценку со стороны правоохранительных органов. Также необходимо перекрыть информацию о произошедшем, публикуемую на недружественных ресурсах и взять под контроль ресурсы, в которых пользователи разжигают межконфессиональную и прочую ненависть. Помимо этого, Абдулаев призвал запретить «заигрывание» с ваххабитским движением.

Пятеро террористов напали на православные храмы в Махачкале и Дербенте днем 23 июля. Они расстреляли охранников и полицейских, охранявших объекты. Всего в теракте участвовало пять человек, двое из которых — сыновья главы района Магомеда Омарова.

Погромы в аэропорту Махачкалы начались в конце октября 2023 года. Тогда несколько сотен граждан пытались штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Президент России Владимир Путин заявлял, что в подобных антисемитских митингах виноваты Киев и западные спецслужбы.

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Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев после прошедших в Махачкале и Дербенте терактов припомнил властям региона осенние погромы в аэропорту. По его мнению, трагедий можно избежать только при помощи жесткой и своевременной реакции на происходящее. «Сначала был самовольный рейд в гостинице города Хасавюрт, потом погром в аэропорту и уже дошло до кровопролития в Махачкале и в Дербенте. Если каждый раз оставлять без должной реакции подобные события, жертв может быть больше. Поэтому, конечно, нужна жесткая реакция тех структур, у которых есть на это законные полномочия», — приводит слова Абдулаева «Лента.ру». Муфтий предложил сразу несколько мер для стабилизации ситуации, как в регионе, так и в целом по стране. По его мнению, произошедшее в Махачкале и Дербенте должно получить процессуальную оценку со стороны правоохранительных органов. Также необходимо перекрыть информацию о произошедшем, публикуемую на недружественных ресурсах и взять под контроль ресурсы, в которых пользователи разжигают межконфессиональную и прочую ненависть. Помимо этого, Абдулаев призвал запретить «заигрывание» с ваххабитским движением. Пятеро террористов напали на православные храмы в Махачкале и Дербенте днем 23 июля. Они расстреляли охранников и полицейских, охранявших объекты. Всего в теракте участвовало пять человек, двое из которых — сыновья главы района Магомеда Омарова. Погромы в аэропорту Махачкалы начались в конце октября 2023 года. Тогда несколько сотен граждан пытались штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Президент России Владимир Путин заявлял, что в подобных антисемитских митингах виноваты Киев и западные спецслужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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