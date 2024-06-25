В Перми из-за проведения триатлона перекроют центр города и набережную

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Улицы будут перекрыты из-за проведения триатлона
Улицы будут перекрыты из-за проведения триатлона Фото:

В Перми 30 июня будет перекрыто движение в центре города. Это связано с проведением триатлона. Об изменении движения сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

«На время соревнований 30 июня С 06:00 до 13:00 будет закрыта набережная в Перми. Также будет перекрыт ряд городских улиц в центре», — рассказали в краевом минспорта.

Список улиц, движение по которым будет перекрыто полностью:

  • ул. Монастырской на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2;
  • ул. Куйбышева на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
  • ул. Газеты Звезда на участке от ул. Советской до дома по адресу ул. Газеты Звезда, 2а;
  • ул. Газеты Звезда на участке от ул. Советской до ул. Ленина;
  • ул. Сибирской на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
  • ул. 25 Октября на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
  • ул. Максима Горького на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
  • ул. Советской на участке от ул. Газеты Звезда до Тополевого переулка;
  • ул. Петропавловской на участке от Тополевого переулка
  • до ул. Сибирской;
  • Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Ленина.

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В Перми 30 июня будет перекрыто движение в центре города. Это связано с проведением триатлона. Об изменении движения сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края. «На время соревнований 30 июня С 06:00 до 13:00 будет закрыта набережная в Перми. Также будет перекрыт ряд городских улиц в центре», — рассказали в краевом минспорта. Список улиц, движение по которым будет перекрыто полностью:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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