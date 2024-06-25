В Перми из-за проведения триатлона перекроют центр города и набережную

Улицы будут перекрыты из-за проведения триатлона
В Перми 30 июня будет перекрыто движение в центре города. Это связано с проведением триатлона. Об изменении движения сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.
«На время соревнований 30 июня С 06:00 до 13:00 будет закрыта набережная в Перми. Также будет перекрыт ряд городских улиц в центре», — рассказали в краевом минспорта.
Список улиц, движение по которым будет перекрыто полностью:
- ул. Монастырской на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2;
- ул. Куйбышева на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
- ул. Газеты Звезда на участке от ул. Советской до дома по адресу ул. Газеты Звезда, 2а;
- ул. Газеты Звезда на участке от ул. Советской до ул. Ленина;
- ул. Сибирской на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
- ул. 25 Октября на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
- ул. Максима Горького на участке от ул. Монастырской до ул. Советской;
- ул. Советской на участке от ул. Газеты Звезда до Тополевого переулка;
- ул. Петропавловской на участке от Тополевого переулка
- до ул. Сибирской;
- Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Ленина.
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