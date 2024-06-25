Live Science: 27 июня рядом с Землей пролетит астероид-убийца

25 июня 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Рядом с Землей пролетит крупный астероид «убийца планет» Фото: Пресс-служба Роскосмоса Рядом с Землей пролетит крупный астероид «убийца планет». NASA расценило его как потенциально опасный для планеты объект. Об этом сообщил Live Science. «На этой неделе, 27 июня, (астероид — ред. URA.RU) 2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 миллиона километров от Земли — ближе, чем за все последние 110 лет», — говорится в материале сайта. Из-за столь близкого удаления от Земли NASA расценивало его как потенциально опасный объект. Астероид размером с гору пролетит мимо Земли со скоростью около 93 тысяч километров в час. Согласно материалу, «убийца планет» может нанести ущерб планете в континентальном масштабе и выбросить в атмосферу мусор, способный вызвать значительные климатические изменения. Также это один из крупнейших космических камней, из всех приближавшихся к Земле за 125 лет. Последний потенциально опасный для планеты астероид, был зафиксирован Центром изучения околоземных объектов NASA в 2023 году. Астероид 6037 (1988 EG) диаметром примерно 960 метров вышел на наиболее близкую к планете точку 23 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рядом с Землей пролетит крупный астероид «убийца планет». NASA расценило его как потенциально опасный для планеты объект. Об этом сообщил Live Science. «На этой неделе, 27 июня, (астероид — ред. URA.RU) 2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 миллиона километров от Земли — ближе, чем за все последние 110 лет», — говорится в материале сайта. Из-за столь близкого удаления от Земли NASA расценивало его как потенциально опасный объект. Астероид размером с гору пролетит мимо Земли со скоростью около 93 тысяч километров в час. Согласно материалу, «убийца планет» может нанести ущерб планете в континентальном масштабе и выбросить в атмосферу мусор, способный вызвать значительные климатические изменения. Также это один из крупнейших космических камней, из всех приближавшихся к Земле за 125 лет. Последний потенциально опасный для планеты астероид, был зафиксирован Центром изучения околоземных объектов NASA в 2023 году. Астероид 6037 (1988 EG) диаметром примерно 960 метров вышел на наиболее близкую к планете точку 23 августа.