Live Science: 27 июня рядом с Землей пролетит астероид-убийца

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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, земной шар, космонавтика, земля, вид из космоса
Рядом с Землей пролетит крупный астероид «убийца планет» Фото:

Рядом с Землей пролетит крупный астероид «убийца планет». NASA расценило его как потенциально опасный для планеты объект. Об этом сообщил Live Science.

«На этой неделе, 27 июня, (астероид — ред. URA.RU) 2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 миллиона километров от Земли — ближе, чем за все последние 110 лет», — говорится в материале сайта. Из-за столь близкого удаления от Земли NASA расценивало его как потенциально опасный объект.

Астероид размером с гору пролетит мимо Земли со скоростью около 93 тысяч километров в час. Согласно материалу, «убийца планет» может нанести ущерб планете в континентальном масштабе и выбросить в атмосферу мусор, способный вызвать значительные климатические изменения. Также это один из крупнейших космических камней, из всех приближавшихся к Земле за 125 лет.

Последний потенциально опасный для планеты астероид, был зафиксирован Центром изучения околоземных объектов NASA в 2023 году. Астероид 6037 (1988 EG) диаметром примерно 960 метров вышел на наиболее близкую к планете точку 23 августа.

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Рядом с Землей пролетит крупный астероид «убийца планет». NASA расценило его как потенциально опасный для планеты объект. Об этом сообщил Live Science. «На этой неделе, 27 июня, (астероид — ред. URA.RU) 2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 миллиона километров от Земли — ближе, чем за все последние 110 лет», — говорится в материале сайта. Из-за столь близкого удаления от Земли NASA расценивало его как потенциально опасный объект. Астероид размером с гору пролетит мимо Земли со скоростью около 93 тысяч километров в час. Согласно материалу, «убийца планет» может нанести ущерб планете в континентальном масштабе и выбросить в атмосферу мусор, способный вызвать значительные климатические изменения. Также это один из крупнейших космических камней, из всех приближавшихся к Земле за 125 лет. Последний потенциально опасный для планеты астероид, был зафиксирован Центром изучения околоземных объектов NASA в 2023 году. Астероид 6037 (1988 EG) диаметром примерно 960 метров вышел на наиболее близкую к планете точку 23 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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