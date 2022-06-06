06 июня 2022

Житель Тюменской области погиб из-за непотушенной сигареты

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, пожар, огонь, село запасное
Незадолго до трагедии мужчину предупреждали о последствиях неосторожного обращения с огнем Фото:

В деревне Бузины Армизонского района при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом в своем telegram-канале сообщило региональное управление МЧС по Тюменской области. Спасатели уточнили, что предполагаемой причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

«Вечером 6 июня произошел пожар в частном жилом доме в деревне Бузаны Армизонского района по улице Центральная, в результате которого огнем поврежден жилой дом и надворные постройки на общей площади 180 кв. метров. Предполагаемой причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в региональном управлении МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что незадолго до трагедии сотрудники МЧС проводили с погибшим мужчиной противопожарный инструктаж. Ранее URA.RU писало о том, что в деревне Чаплык Тюменского района из-за непотушенной сигареты погибли три человека.

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В деревне Бузины Армизонского района при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом в своем telegram-канале сообщило региональное управление МЧС по Тюменской области. Спасатели уточнили, что предполагаемой причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении. «Вечером 6 июня произошел пожар в частном жилом доме в деревне Бузаны Армизонского района по улице Центральная, в результате которого огнем поврежден жилой дом и надворные постройки на общей площади 180 кв. метров. Предполагаемой причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в региональном управлении МЧС по Тюменской области. В ведомстве уточнили, что незадолго до трагедии сотрудники МЧС проводили с погибшим мужчиной противопожарный инструктаж. Ранее URA.RU писало о том, что в деревне Чаплык Тюменского района из-за непотушенной сигареты погибли три человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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