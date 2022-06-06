Житель Тюменской области погиб из-за непотушенной сигареты

07 июня 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Незадолго до трагедии мужчину предупреждали о последствиях неосторожного обращения с огнем Фото: Илья Московец © URA.RU В деревне Бузины Армизонского района при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом в своем telegram-канале сообщило региональное управление МЧС по Тюменской области. Спасатели уточнили, что предполагаемой причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении. «Вечером 6 июня произошел пожар в частном жилом доме в деревне Бузаны Армизонского района по улице Центральная, в результате которого огнем поврежден жилой дом и надворные постройки на общей площади 180 кв. метров. Предполагаемой причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в региональном управлении МЧС по Тюменской области. В ведомстве уточнили, что незадолго до трагедии сотрудники МЧС проводили с погибшим мужчиной противопожарный инструктаж. Ранее URA.RU писало о том, что в деревне Чаплык Тюменского района из-за непотушенной сигареты погибли три человека. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В деревне Бузины Армизонского района при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом в своем telegram-канале сообщило региональное управление МЧС по Тюменской области. Спасатели уточнили, что предполагаемой причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении. «Вечером 6 июня произошел пожар в частном жилом доме в деревне Бузаны Армизонского района по улице Центральная, в результате которого огнем поврежден жилой дом и надворные постройки на общей площади 180 кв. метров. Предполагаемой причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в региональном управлении МЧС по Тюменской области. В ведомстве уточнили, что незадолго до трагедии сотрудники МЧС проводили с погибшим мужчиной противопожарный инструктаж. Ранее URA.RU писало о том, что в деревне Чаплык Тюменского района из-за непотушенной сигареты погибли три человека.