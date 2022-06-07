В Екатеринбурге увеличилось число наездов на пешеходов

07 июня 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

За этот год уже привлечены к ответственности 167 самокатчиков и более 500 велосипедистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД по Екатеринбургу Александр Беляков в своем выступлении на заседании городской думы рассказал об увеличении числа ДТП с участием пешеходов. Также он отметил, что очень много дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедом. «Если брать небольшую статистику — даже за пять месяцев 2022-го — мы имеем 163 наезда на пешеходов. За аналогичный период прошлого года было 140 наездов на пешеходов. Рост на 16%. Только за пять месяцев этого года произошло 23 ДТП, в которых один велосипедист погиб и 22 получили ранения. За этот год уже привлечены к ответственности 167 самокатчиков и более 500 велосипедистов», — отметил Беляков. Ранее URA.RU писало, что еще в прошлом году сообщалось, что в Госдуме хотели приравнять самокаты к мопедам, чтобы требовать на них права категории «М». В настоящий момент тот, кто передвигается на средстве индивидуальной мобильности, считается пешеходом и поэтому практически любое столкновение с транспортным средством приравнивается к категории «наезд на пешехода». Для автовладельцев это чревато серьезными проблемами, хотя, возможно, они и не виноваты. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД по Екатеринбургу Александр Беляков в своем выступлении на заседании городской думы рассказал об увеличении числа ДТП с участием пешеходов. Также он отметил, что очень много дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедом. «Если брать небольшую статистику — даже за пять месяцев 2022-го — мы имеем 163 наезда на пешеходов. За аналогичный период прошлого года было 140 наездов на пешеходов. Рост на 16%. Только за пять месяцев этого года произошло 23 ДТП, в которых один велосипедист погиб и 22 получили ранения. За этот год уже привлечены к ответственности 167 самокатчиков и более 500 велосипедистов», — отметил Беляков. Ранее URA.RU писало, что еще в прошлом году сообщалось, что в Госдуме хотели приравнять самокаты к мопедам, чтобы требовать на них права категории «М». В настоящий момент тот, кто передвигается на средстве индивидуальной мобильности, считается пешеходом и поэтому практически любое столкновение с транспортным средством приравнивается к категории «наезд на пешехода». Для автовладельцев это чревато серьезными проблемами, хотя, возможно, они и не виноваты.