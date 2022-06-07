Свердловские тюремщики показали силу на родине Кадырова. Видео

07 июня 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

В период с 30 мая по 3 июня в городе Грозный прошел Чемпионат ФСИН России по рукопашному бою Фото: Александр Мамаев © URA.RU Команда свердловского ГУФСИН заняла второе место в общекомандном зачете в чемпионате ФСИН по рукопашному бою. Соревнования прошли на родине главы Чечни Рамзана Кадырова в городе Грозный. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. «В период с 30 мая по 3 июня в городе Грозный прошел Чемпионат ФСИН России по рукопашному бою. Для участия в соревнованиях прибыли самые подготовленные сотрудники. В общекомандном зачете в категории территориальных органов свыше 3000 сотрудников команда ГУФСИН России по Свердловской области заняла второе место», — сказано в сообщении. В состав региональной команды ГУФСИН вошли: Равшан Шамуратов, Константин Симонов (мастер спорта России по рукопашному бою), Дмитрий Савин (мастер спорта России по рукопашному бою), Ренат Нигаматуллин, Микаил Усубов (мастер спорта международного класса), Ксения Каргина (кандидат в мастера спорта) и Мария Ширканова. В первые два дня спортсмены соревновались в разделе самооборона. Каждому участнику предстояло продемонстрировать технику выполнения приемов борьбы. В общекомандном зачете в разделе самооборона команда ГУФСИН России по Свердловской области заняла первое место, на втором месте команда УФСИН России по Чеченской Республике, а на третьем УФСИН России по Республике Хакасия. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Команда свердловского ГУФСИН заняла второе место в общекомандном зачете в чемпионате ФСИН по рукопашному бою. Соревнования прошли на родине главы Чечни Рамзана Кадырова в городе Грозный. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. «В период с 30 мая по 3 июня в городе Грозный прошел Чемпионат ФСИН России по рукопашному бою. Для участия в соревнованиях прибыли самые подготовленные сотрудники. В общекомандном зачете в категории территориальных органов свыше 3000 сотрудников команда ГУФСИН России по Свердловской области заняла второе место», — сказано в сообщении. В состав региональной команды ГУФСИН вошли: Равшан Шамуратов, Константин Симонов (мастер спорта России по рукопашному бою), Дмитрий Савин (мастер спорта России по рукопашному бою), Ренат Нигаматуллин, Микаил Усубов (мастер спорта международного класса), Ксения Каргина (кандидат в мастера спорта) и Мария Ширканова. В первые два дня спортсмены соревновались в разделе самооборона. Каждому участнику предстояло продемонстрировать технику выполнения приемов борьбы. В общекомандном зачете в разделе самооборона команда ГУФСИН России по Свердловской области заняла первое место, на втором месте команда УФСИН России по Чеченской Республике, а на третьем УФСИН России по Республике Хакасия.