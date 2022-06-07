Молочники Челябинска заменят в мороженом импорт на местные ягоды

Эксперты уверены, что ассортимент мороженого после введения санкций не сократится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Молочники Челябинска ищут замену импортным ингредиентам для мороженого среди отечественных поставщиков. Как сообщили URA.RU в Союзе мороженщиков России, смена партнеров не скажется на ассортименте.

«Сейчас собираем пул партнеров среди российских фирм. Они скупают ягоды и фрукты, доводят до консистенции варенья и продают нам как наполнители с готовыми рецептурами для мороженого и йогуртной группы продукции», — рассказал URA.RU на условиях анонимности представитель молокозавода, который занимает весомую долю на рынке Челябинской области.

Замена поставщиков связана с удорожанием импортных поставок и увеличением в два-три раза логистического цикла. Собеседник URA.RU заявил, что российская альтернатива по качеству не уступает зарубежным аналогам. Отечественные производители способны удовлетворить существующий объем спроса. Дикоросы черника с ежевикой растут в широтах страны, а садовые клубника и вишня в достаточном количестве производятся фермерами.

«За рубежом выгодней приобретать экзотические фрукты и кокосовое молоко для веганского мороженого. Сливочного масла и сухого молока в избытке и у нас, а иностранные производители вкусовых ингредиентов открыли в стране свои филиалы», — рассказали в Союзе мороженщиков России.

Эксперты организации полагают, что ассортимент мороженого после введения санкций не сократится. Но возможны изменения в «меню» производителей крафтового мороженого с необычными вкусами.

Программа импортозамещения была инициирована правительством России после того, как ряд стран ввели против России экономические санкции. Это стало следствием начала на Украине спецоперации. Несмотря на ограничения, отечественный рынок обеспечен аналогами импортной продукции, соответствующими по качеству запросам покупателей.

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