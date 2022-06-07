07 июня 2022

Жителей Челябинска накормят бесплатной ухой

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, шулюм, еда, приготовление еды, готовка еды, шурпа, рука с ложкой, похлебка
Каждый четверг любой желающий сможет попробовать уху из лосося Фото:

Сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» каждый четверг бесплатно будет кормить челябинцев ухой из лосося. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ресторана, акция стартует на этой неделе и продлится месяц.

«Сеть ресторанов и доставки решила оказать социальную помощь нуждающимся и просто порадовать горожан. Приготовленная уха будет соответствовать всем стандартам сети: готовиться из качественных продуктов и с соблюдением всех санитарных правил. В составе блюда будут части лосося, картофель, лук и морковь», — сообщили URA.RU в пресс-службе сети ресторанов.

В компании добавили, что любой желающий каждый четверг сможет насладиться горячим супом. Место проведения акции будет обозначено лайтбоксом с приглашением угоститься ухой из свежего лосося.

Это не первая подобная акция сети ресторанов. В разгар пандемии коронавируса «Сушкоф и Дель Песто» уже угощала горожан ухой возле своего флагманского ресторана.

Сытной ухой накормят каждого желающего
Фото:
В пандемию коронавируса сеть ресторанов уже проводила подобную акцию
Фото:

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Сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» каждый четверг бесплатно будет кормить челябинцев ухой из лосося. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ресторана, акция стартует на этой неделе и продлится месяц. «Сеть ресторанов и доставки решила оказать социальную помощь нуждающимся и просто порадовать горожан. Приготовленная уха будет соответствовать всем стандартам сети: готовиться из качественных продуктов и с соблюдением всех санитарных правил. В составе блюда будут части лосося, картофель, лук и морковь», — сообщили URA.RU в пресс-службе сети ресторанов. В компании добавили, что любой желающий каждый четверг сможет насладиться горячим супом. Место проведения акции будет обозначено лайтбоксом с приглашением угоститься ухой из свежего лосося. Это не первая подобная акция сети ресторанов. В разгар пандемии коронавируса «Сушкоф и Дель Песто» уже угощала горожан ухой возле своего флагманского ресторана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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