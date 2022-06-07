Жителей Челябинска накормят бесплатной ухой

08 июня 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Каждый четверг любой желающий сможет попробовать уху из лосося Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» каждый четверг бесплатно будет кормить челябинцев ухой из лосося. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ресторана, акция стартует на этой неделе и продлится месяц. «Сеть ресторанов и доставки решила оказать социальную помощь нуждающимся и просто порадовать горожан. Приготовленная уха будет соответствовать всем стандартам сети: готовиться из качественных продуктов и с соблюдением всех санитарных правил. В составе блюда будут части лосося, картофель, лук и морковь», — сообщили URA.RU в пресс-службе сети ресторанов. В компании добавили, что любой желающий каждый четверг сможет насладиться горячим супом. Место проведения акции будет обозначено лайтбоксом с приглашением угоститься ухой из свежего лосося. Это не первая подобная акция сети ресторанов. В разгар пандемии коронавируса «Сушкоф и Дель Песто» уже угощала горожан ухой возле своего флагманского ресторана. Сытной ухой накормят каждого желающего Фото: пресс-служба сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» В пандемию коронавируса сеть ресторанов уже проводила подобную акцию Фото: пресс-служба сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» каждый четверг бесплатно будет кормить челябинцев ухой из лосося. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ресторана, акция стартует на этой неделе и продлится месяц. «Сеть ресторанов и доставки решила оказать социальную помощь нуждающимся и просто порадовать горожан. Приготовленная уха будет соответствовать всем стандартам сети: готовиться из качественных продуктов и с соблюдением всех санитарных правил. В составе блюда будут части лосося, картофель, лук и морковь», — сообщили URA.RU в пресс-службе сети ресторанов. В компании добавили, что любой желающий каждый четверг сможет насладиться горячим супом. Место проведения акции будет обозначено лайтбоксом с приглашением угоститься ухой из свежего лосося. Это не первая подобная акция сети ресторанов. В разгар пандемии коронавируса «Сушкоф и Дель Песто» уже угощала горожан ухой возле своего флагманского ресторана.