09 июня 2022

Грозы и град надвигаются на Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Ливни и град обрушатся на Челябинскую область 11 июня Фото:

Синоптики предупредили жителей Челябинской области о резком ухудшении погоды 11 июня. Дожди и грозы в некоторых муниципалитетах будут сопровождаться градом, сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 11 июня в горных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди. В отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы и град», — пояснили в ЕДДС.

Прохладная погода и осадки досаждают челябинцам последние три недели. Уже несколько раз города и районы Южного Урала накрывало градом, который портил посадки садоводов и автомобили. В Аше длительные дожди привели к затоплению части города.

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Синоптики предупредили жителей Челябинской области о резком ухудшении погоды 11 июня. Дожди и грозы в некоторых муниципалитетах будут сопровождаться градом, сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «По данным Челябинского ЦГМС, днем 11 июня в горных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди. В отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы и град», — пояснили в ЕДДС. Прохладная погода и осадки досаждают челябинцам последние три недели. Уже несколько раз города и районы Южного Урала накрывало градом, который портил посадки садоводов и автомобили. В Аше длительные дожди привели к затоплению части города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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