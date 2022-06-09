Грозы и град надвигаются на Челябинскую область

Ливни и град обрушатся на Челябинскую область 11 июня
Синоптики предупредили жителей Челябинской области о резком ухудшении погоды 11 июня. Дожди и грозы в некоторых муниципалитетах будут сопровождаться градом, сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
«По данным Челябинского ЦГМС, днем 11 июня в горных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди. В отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы и град», — пояснили в ЕДДС.
Прохладная погода и осадки досаждают челябинцам последние три недели. Уже несколько раз города и районы Южного Урала накрывало градом, который портил посадки садоводов и автомобили. В Аше длительные дожди привели к затоплению части города.
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