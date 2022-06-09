Махонин объявил о глобальном проекте с «Газпромом»

10 июня 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

«Газпром» построит в Пермском крае еще 22 газопровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Газпром» может увеличить финансирование программы газификации в Пермском крае. Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на съезде совета муниципальных образований 10 июня, предполагается, что в рамках Петербургского экономического форума на следующей неделе будут подписаны необходимые документы. Это позволит довести газ до северных территорий Пермского края. «Надеемся, что на форуме мы подпишем дополнительное соглашение к программе газификации. Будут построены 22 новых объекта газоснабжения, которые позволят газифицировать 79 населенных пунктов в 17 муниципалитетах. Что это значит для нас? Это значит, что газ должен прийти в Красновишерск, в Чердынский район и еще 15 муниципалитетов», — заявил губернатор. «Газпром» в рамках этого допсоглашения дополнительно направит в регион 4 млрд рублей. Дмитрий Махонин рассказал, что в 2021 году в Пермском крае было газифицировано 13,5 тысяч домов. Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря тому, что газопроводы в регионе строятся до фасада дома. И в стране это, по его словам, в какой-то степени «беспрецедентная мера». «Если газ дошел до границ населенного пункта — это ничего не значит. Также еще ничего не значит, если газ дошел до границы участка. Важно, когда уже внутри дома запущено газовое отопление», — отметил Дмитрий Махонин. Пермский край сегодня является одним из лидеров по программе социальной газификации, которая идет по инициативе президента РФ Владимира Путина. На цели газификации из всех источников в 2022 году запланировано 11,5 млрд рублей. Однако несмотря на наличие газа в территориях, детские сады отапливаются дровами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

«Газпром» может увеличить финансирование программы газификации в Пермском крае. Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на съезде совета муниципальных образований 10 июня, предполагается, что в рамках Петербургского экономического форума на следующей неделе будут подписаны необходимые документы. Это позволит довести газ до северных территорий Пермского края. «Надеемся, что на форуме мы подпишем дополнительное соглашение к программе газификации. Будут построены 22 новых объекта газоснабжения, которые позволят газифицировать 79 населенных пунктов в 17 муниципалитетах. Что это значит для нас? Это значит, что газ должен прийти в Красновишерск, в Чердынский район и еще 15 муниципалитетов», — заявил губернатор. «Газпром» в рамках этого допсоглашения дополнительно направит в регион 4 млрд рублей. Дмитрий Махонин рассказал, что в 2021 году в Пермском крае было газифицировано 13,5 тысяч домов. Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря тому, что газопроводы в регионе строятся до фасада дома. И в стране это, по его словам, в какой-то степени «беспрецедентная мера». «Если газ дошел до границ населенного пункта — это ничего не значит. Также еще ничего не значит, если газ дошел до границы участка. Важно, когда уже внутри дома запущено газовое отопление», — отметил Дмитрий Махонин. Пермский край сегодня является одним из лидеров по программе социальной газификации, которая идет по инициативе президента РФ Владимира Путина. На цели газификации из всех источников в 2022 году запланировано 11,5 млрд рублей. Однако несмотря на наличие газа в территориях, детские сады отапливаются дровами.