Пермякам максимально упростили доступ к газу

Пермский край — один из лидеров в стране по догазификации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Пермского края с 5 апреля смогут подать заявку на догазификацию в пунктах МФЦ, минуя офисы «Газпрома». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства региона.

«Возможность подачи документов через МФЦ значительно облегчит процесс подключения к сетям газораспределения для жителей Прикамья. Наличие большого количества филиалов, комфортный график работы позволяют заявителям оформлять документы в удобном для них месте и в удобное время», — подчеркивают в пресс-службе.

Пермский край — первый регион в России, где газопроводы начали строить до фасада дома. Такой подход начал действовать с 2017 года. С момента старта программы догазификации в Прикамье это правило распространили и на нее. «А мы думали, что газ по догазификации до забора только доведут. А оказалось, что до фасада дома. Это у нас такая программа поддержки в регионе подписана», — рассказала URA.RU жительница микрорайона Верхняя Курья в Перми.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что подведение «голубого топлива» должно быть максимально доступным для населения. Сроки присоединяя нужно сокращать, а процедуру подключения — упрощать.

В процессе догазификации важна совместная работа «Газпрома», единого оператора под газификации и регионов, отмечает генеральный директор ГК «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. «Уже принято решение на уровне региональных парламентов о поддержке жителей, которые решат подключиться к природному газу. Это субсидии на прокладку газовой сети внутри земельного участка, приобретение котла, плиты, газового счетчика, газоанализатора. Уверен, что такая совместная слаженная работа позволит нам выполнить поручение президента РФ Владимира Путина к концу 2022 года».

Программа догазификации — проект, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Она предполагает, что в тех территориях, где построены и функционируют распределительные газопроводы, жителям отдельных домов, которые по тем или иным причинам не подключили его, обеспечат бесплатное проведение.

Пермский край по числу заявок от жителей на догазификацию занял третье место в стране. Всего подано 24,7 тысяч заявлений от жителей. Из них почти по 6 тысячам работы уже проведены.

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