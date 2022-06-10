В Госдуме хотят усилить контроль над сервисами объявлений

10 июня 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Сервис «Авито» принадлежит компании Prosus из Нидерландов, пояснил Антон Горелкин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Государственную думу внесен законопроект, предполагающий усиление контроля за онлайн-сервисами по размещению объявлений. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. «Сегодня внес в Госдуму поправки в ФЗ „Об информации, информационных технологиях и защите информации“, которые будут регулировать работу онлайн-сервисов по размещению объявлений, деятельность которых сейчас находится в „серой зоне“. [При принятии законопроекта] владельцы классифайдов будут обязаны не допускать распространения порочащей информации, а участие в них зарубежных компаний должно быть не более 20%», — отметил он в своем telegram-канале. Депутат уточнил, что сервис «Авито» принадлежит компании Prosus из Нидерландов. По словам Горелкина, сервисы не должны будут использоваться для противоправных целей. Кроме того, в обязательном порядке они должны разместить адрес электронной почты «для направления юридически значимых сообщений». Ранее Горелкин критиковал соцсети за нарушение Конституции. Он выступил против алгоритмов соцсетей, которые показывают пользователям только тот контент, который совпадает с их точкой зрения. По его словам, это является нарушением прав граждан, предусмотренных Конституцией РФ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В Государственную думу внесен законопроект, предполагающий усиление контроля за онлайн-сервисами по размещению объявлений. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. «Сегодня внес в Госдуму поправки в ФЗ „Об информации, информационных технологиях и защите информации“, которые будут регулировать работу онлайн-сервисов по размещению объявлений, деятельность которых сейчас находится в „серой зоне“. [При принятии законопроекта] владельцы классифайдов будут обязаны не допускать распространения порочащей информации, а участие в них зарубежных компаний должно быть не более 20%», — отметил он в своем telegram-канале. Депутат уточнил, что сервис «Авито» принадлежит компании Prosus из Нидерландов. По словам Горелкина, сервисы не должны будут использоваться для противоправных целей. Кроме того, в обязательном порядке они должны разместить адрес электронной почты «для направления юридически значимых сообщений». Ранее Горелкин критиковал соцсети за нарушение Конституции. Он выступил против алгоритмов соцсетей, которые показывают пользователям только тот контент, который совпадает с их точкой зрения. По его словам, это является нарушением прав граждан, предусмотренных Конституцией РФ.