21 мая 2022

Депутат Госдумы раскритиковал соцсети за нарушение Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Алгоритмы соцсетей манипулируют пользователями, считает депутат Фото:

Депутат Госдумы Антон Горелкин раскритиковал алгоритмы соцсетей, которые показывают пользователям только тот контент, который будет им приятным и совпадает с их точкой зрения. По его словам, это является нарушением прав граждан, которое предусмотрено Конституцией РФ.

«Конечно, это прямое нарушение прав и свобод граждан. В Конституции России закреплено право граждан на свободный поиск и получение информации. Манипуляция рекомендательными алгоритмами это право нарушает», — заявил Горелкин в интервью «Ридусу».

По словам Горелкина, у пользователей атрофируется критическое мышление из-за «информационного пузыря», также в обществе начинается поляризация мнений, это приводит к риску социальных конфликтов. Рекомендательные сервисы оказывают психологическое давление, потому что владельцы соцсетей могут «вручную пессимизировать контент пользователей, высказался депутат. Он собирается внести в Госдуму законопроект о правилах использования рекомендаций.

Ранее миллиардер основатель корпораций Tesla и SaceX Илон Маск заявил, что алгоритм соцсети Twitter манипулирует людьми. Он посоветовал пользователям отключить «умную ленту», чтобы заметить разницу. Также Маск сообщил, что под его руководством повысятся стандарты работы и требования к профессиональной этике в Twitter.

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Депутат Госдумы Антон Горелкин раскритиковал алгоритмы соцсетей, которые показывают пользователям только тот контент, который будет им приятным и совпадает с их точкой зрения. По его словам, это является нарушением прав граждан, которое предусмотрено Конституцией РФ. «Конечно, это прямое нарушение прав и свобод граждан. В Конституции России закреплено право граждан на свободный поиск и получение информации. Манипуляция рекомендательными алгоритмами это право нарушает», — заявил Горелкин в интервью «Ридусу». По словам Горелкина, у пользователей атрофируется критическое мышление из-за «информационного пузыря», также в обществе начинается поляризация мнений, это приводит к риску социальных конфликтов. Рекомендательные сервисы оказывают психологическое давление, потому что владельцы соцсетей могут «вручную пессимизировать контент пользователей, высказался депутат. Он собирается внести в Госдуму законопроект о правилах использования рекомендаций. Ранее миллиардер основатель корпораций Tesla и SaceX Илон Маск заявил, что алгоритм соцсети Twitter манипулирует людьми. Он посоветовал пользователям отключить «умную ленту», чтобы заметить разницу. Также Маск сообщил, что под его руководством повысятся стандарты работы и требования к профессиональной этике в Twitter.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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