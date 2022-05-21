Депутат Госдумы раскритиковал соцсети за нарушение Конституции

22 мая 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Алгоритмы соцсетей манипулируют пользователями, считает депутат Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Депутат Госдумы Антон Горелкин раскритиковал алгоритмы соцсетей, которые показывают пользователям только тот контент, который будет им приятным и совпадает с их точкой зрения. По его словам, это является нарушением прав граждан, которое предусмотрено Конституцией РФ. «Конечно, это прямое нарушение прав и свобод граждан. В Конституции России закреплено право граждан на свободный поиск и получение информации. Манипуляция рекомендательными алгоритмами это право нарушает», — заявил Горелкин в интервью «Ридусу». По словам Горелкина, у пользователей атрофируется критическое мышление из-за «информационного пузыря», также в обществе начинается поляризация мнений, это приводит к риску социальных конфликтов. Рекомендательные сервисы оказывают психологическое давление, потому что владельцы соцсетей могут «вручную пессимизировать контент пользователей, высказался депутат. Он собирается внести в Госдуму законопроект о правилах использования рекомендаций. Ранее миллиардер основатель корпораций Tesla и SaceX Илон Маск заявил, что алгоритм соцсети Twitter манипулирует людьми. Он посоветовал пользователям отключить «умную ленту», чтобы заметить разницу. Также Маск сообщил, что под его руководством повысятся стандарты работы и требования к профессиональной этике в Twitter.

Депутат Госдумы Антон Горелкин раскритиковал алгоритмы соцсетей, которые показывают пользователям только тот контент, который будет им приятным и совпадает с их точкой зрения. По его словам, это является нарушением прав граждан, которое предусмотрено Конституцией РФ. «Конечно, это прямое нарушение прав и свобод граждан. В Конституции России закреплено право граждан на свободный поиск и получение информации. Манипуляция рекомендательными алгоритмами это право нарушает», — заявил Горелкин в интервью «Ридусу». По словам Горелкина, у пользователей атрофируется критическое мышление из-за «информационного пузыря», также в обществе начинается поляризация мнений, это приводит к риску социальных конфликтов. Рекомендательные сервисы оказывают психологическое давление, потому что владельцы соцсетей могут «вручную пессимизировать контент пользователей, высказался депутат. Он собирается внести в Госдуму законопроект о правилах использования рекомендаций. Ранее миллиардер основатель корпораций Tesla и SaceX Илон Маск заявил, что алгоритм соцсети Twitter манипулирует людьми. Он посоветовал пользователям отключить «умную ленту», чтобы заметить разницу. Также Маск сообщил, что под его руководством повысятся стандарты работы и требования к профессиональной этике в Twitter.