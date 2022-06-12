В Свердловской области за ночь на дорогах погибли пять человек. Фото

13 июня 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Две смертельные аварии произошли в Свердловской области в ночь на 13 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области в ночь на 13 июня произошли две смертельные аварии. Одна из них — на трассе Екатеринбург — Серов, вторая возле поселка Мелкозерово на дороге Николо-Павловское — Алапаевск. Пять человек погибли, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «Первое ДТП произошло в 1:25 часов на 175 км дороги Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, 40-летний водитель машины Skoda Oktavia без водительских прав не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся машиной Volkswagen Passat под управлением водителя 1987 года рождения», — рассказывают в ГИБДД. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир Skoda, а также водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen. Инспекторы выяснили, что в 2021 году виновника аварии лишили водительских прав на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде. Вторая авария произошла возле поселка Мелкозерово на дороге Николо-Павловское — Алапаевск в 1:30 часов. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Nissan Almera выбрал неверную скорость движения и не справился с управлением, в результате слетел в кювет. Так как мужчина не был пристегнут, его выбросило из машины. Двое пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности, в итоге один из них — женщина — выжила, но находится в больнице с различными травмами, а второй пассажир не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварий. Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области в ночь на 13 июня произошли две смертельные аварии. Одна из них — на трассе Екатеринбург — Серов, вторая возле поселка Мелкозерово на дороге Николо-Павловское — Алапаевск. Пять человек погибли, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «Первое ДТП произошло в 1:25 часов на 175 км дороги Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, 40-летний водитель машины Skoda Oktavia без водительских прав не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся машиной Volkswagen Passat под управлением водителя 1987 года рождения», — рассказывают в ГИБДД. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир Skoda, а также водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen. Инспекторы выяснили, что в 2021 году виновника аварии лишили водительских прав на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде. Вторая авария произошла возле поселка Мелкозерово на дороге Николо-Павловское — Алапаевск в 1:30 часов. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Nissan Almera выбрал неверную скорость движения и не справился с управлением, в результате слетел в кювет. Так как мужчина не был пристегнут, его выбросило из машины. Двое пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности, в итоге один из них — женщина — выжила, но находится в больнице с различными травмами, а второй пассажир не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварий.