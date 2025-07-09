Свердловчанка убила мужа сковородкой

В Березовском (Свердловская область) женщина забила до смерти сковородкой мужа из-за ссоры во время застолья. Чтобы расправиться с супругом, разъяренной жене хватило нескольких ударов, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Семья Логачевых на кухне своей квартиры выпивала. В какой-то момент между супругами возник конфликт. Ольга, не долго думая, взяла сковороду, которая оказалась как раз под рукой, и с силой нанесла мужу не менее двух ударов по голове, после чего еще ударила его рукой», — пояснили в инстанции.
Женщину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В суде она вину признала полностью, ей назначили восемь лет и один месяц лишения свободы.
Отмечается, что незадолго до смертельной ссоры супругов осудили за неуплату алиментов несовершеннолетнему сыну. Мальчик находится под опекой у родственницы.
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