Свердловчанка убила мужа сковородкой

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Сковородка оказалась под рукой у женщины
Сковородка оказалась под рукой у женщины Фото:

В Березовском (Свердловская область) женщина забила до смерти сковородкой мужа из-за ссоры во время застолья. Чтобы расправиться с супругом, разъяренной жене хватило нескольких ударов, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Семья Логачевых на кухне своей квартиры выпивала. В какой-то момент между супругами возник конфликт. Ольга, не долго думая, взяла сковороду, которая оказалась как раз под рукой, и с силой нанесла мужу не менее двух ударов по голове, после чего еще ударила его рукой», — пояснили в инстанции.

Женщину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В суде она вину признала полностью, ей назначили восемь лет и один месяц лишения свободы.

Отмечается, что незадолго до смертельной ссоры супругов осудили за неуплату алиментов несовершеннолетнему сыну. Мальчик находится под опекой у родственницы.

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В Березовском (Свердловская область) женщина забила до смерти сковородкой мужа из-за ссоры во время застолья. Чтобы расправиться с супругом, разъяренной жене хватило нескольких ударов, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Семья Логачевых на кухне своей квартиры выпивала. В какой-то момент между супругами возник конфликт. Ольга, не долго думая, взяла сковороду, которая оказалась как раз под рукой, и с силой нанесла мужу не менее двух ударов по голове, после чего еще ударила его рукой», — пояснили в инстанции. Женщину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В суде она вину признала полностью, ей назначили восемь лет и один месяц лишения свободы. Отмечается, что незадолго до смертельной ссоры супругов осудили за неуплату алиментов несовершеннолетнему сыну. Мальчик находится под опекой у родственницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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