Спрос на вакансии с ДМС вырос в Свердловской области

В Свердловской области количество вакансий с ДМС стабильно растет. Об этом в ходе пленарного заседания на международной выставке «Иннопром» рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, сообщает корреспондент URA.RU.
«Рынок труда в регионе демонстрирует устойчивый рост интереса соискателей к вакансиям с ДМС — за первое полугодие 2025-го количество откликов в Свердловской области увеличилось на 32%», — сказал Губанов. Наибольший интерес фиксируется среди аппаратчиков (+98%), сварщиков (+78%) и слесарей (+60%).
Чаще всего страхование предлагают операторам производственных линий и машинистам спецтехники (+71%), электромонтажникам (+40%). Такой рост предложений говорит о растущей конкуренции за квалифицированные кадры.
«Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: с одной стороны — беспрецедентный дефицит кадров, с другой — колоссальный нереализованный потенциал в области управления здоровьем персонала», — добавил Губанов. По его словам, инвестиции в оздоровительные программы сокращают прямые затраты на подбор и адаптацию сотрудников, вместе с тем повышая производительность труда.
Замгубернатора Свердловской области-министр здравоохранения Татьяна Савинова отметила, что особое внимание необходимо уделять именно корпоративному здоровью, так как большую часть жизни люди проводят на работе. «Здоровье сотрудников — это не просто социальная ответственность бизнеса, а стратегический ресурс предприятия. Мы выделяем три взаимосвязанных уровня: индивидуальное здоровье (медицинское сопровождение), корпоративное здоровье (программы работодателей) и общественное здоровье (городская среда). Эти элементы работают в системе — невозможно добиться устойчивого результата, развивая что-то одно», — подытожила Савинова.
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