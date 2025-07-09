Депутат ГД Демин запустил в Екатеринбурге диалог между властью и бизнесом. Фото

09 июля 2025 в 18:28 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Александр Демин особое внимание уделил законопроекту о регулировании цифровых платформ Фото: Максим Комаров В Екатеринбурге 8 июля 2025 года на площадке бизнес-центра «Европа» состоялась открытая встреча «Бизнес — партнер власти», призванная способствовать укреплению взаимодействия между предпринимательским сообществом и представителями органов власти. Организатором мероприятия выступил председатель Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Александр Демин, рассказали URA.RU в пресс-службе партии. Ключевые темы В ходе встречи депутат ГД обозначил ряд приоритетных направлений для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, он акцентировал внимание на необходимости снижения административных барьеров, поддержки самозанятых граждан, а также совершенствования законодательства в сфере регулирования сахаросодержащих напитков и цифровых платформ. По словам парламентария, сейчас более 50% малых предприятий закрываются в первые три года работы, и задача государства — изменить эту негативную тенденцию. Законодательные инициативы и цифровая экономика Особое внимание депутат ГД уделил законопроекту о регулировании цифровых платформ, первое чтение которого назначено на 9 июля в Госдуме. Документ нацелен на создание прозрачных и понятных правил для всех участников цифрового рынка — потребителей, партнеров, продавцов и платформ. Среди других обсуждаемых тем — развитие креативных индустрий, внедрение инноваций и поддержка новых трендов в предпринимательстве. Политический опыт Александр Демин — опытный политик, ранее баллотировавшийся в губернаторы Свердловской области. Его экспертиза и активная позиция в вопросах поддержки бизнеса делают его одним из ключевых лоббистов интересов предпринимателей на федеральном уровне. Бизнес-образование для колледжей В числе участников встречи был депутат свердловского заксобрания Рант Краев. Он выступил с инициативой создания бизнес-классов на базе колледжей региона. По его мнению, сочетание профессиональных навыков и предпринимательского мышления — важный фактор устойчивого развития экономики и формирования самостоятельных специалистов. Взгляд на будущее Краев подчеркнул, что современная система образования должна не только давать ремесленные навыки, но и формировать у молодежи способность мыслить как предприниматели. «Рабочая профессия и предпринимательское мышление — формула устойчивости. Сильная экономика начинается с сильных людей», — отметил он. Итоги встречи и дальнейшие шаги Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов, а также нетворкингом между представителями бизнеса и власти. Организатором выступило региональное отделение партии «Новые люди» в Свердловской области. Среди участников дискуссии — Сергей Козлов, депутат Екатеринбургской городской Думы, президент-основатель Союза МСБ Свердловской области Анатолий Филиппенков, резидент Ассоциации аутсорсеров России Денис Решанов, Никита Гринь — сооснователь и CEO компаний «О’Смысле». Демин выразил уверенность, что открытые диалоговые площадки позволят выработать эффективные решения для поддержки предпринимателей и развития региона. Перспективы для малого и среднего бизнеса По итогам встречи депутат ГД еще раз подчеркнул: одна из приоритетных задач — создание условий для устойчивого развития МСП и снижение доли закрывающихся предприятий. Работу в этом направлении комитет Госдумы продолжит в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом и экспертами. Новые законопроекты В числе ближайших инициатив комитета — проекты по поддержке самозанятых, снижению бюрократической нагрузки и регулированию отдельных сегментов рынка, включая продукты с высоким содержанием сахара. Все предложения обсуждаются с представителями бизнеса для учета их интересов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 8 июля 2025 года на площадке бизнес-центра «Европа» состоялась открытая встреча «Бизнес — партнер власти», призванная способствовать укреплению взаимодействия между предпринимательским сообществом и представителями органов власти. Организатором мероприятия выступил председатель Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Александр Демин, рассказали URA.RU в пресс-службе партии. Ключевые темы В ходе встречи депутат ГД обозначил ряд приоритетных направлений для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, он акцентировал внимание на необходимости снижения административных барьеров, поддержки самозанятых граждан, а также совершенствования законодательства в сфере регулирования сахаросодержащих напитков и цифровых платформ. По словам парламентария, сейчас более 50% малых предприятий закрываются в первые три года работы, и задача государства — изменить эту негативную тенденцию. Законодательные инициативы и цифровая экономика Особое внимание депутат ГД уделил законопроекту о регулировании цифровых платформ, первое чтение которого назначено на 9 июля в Госдуме. Документ нацелен на создание прозрачных и понятных правил для всех участников цифрового рынка — потребителей, партнеров, продавцов и платформ. Среди других обсуждаемых тем — развитие креативных индустрий, внедрение инноваций и поддержка новых трендов в предпринимательстве. Политический опыт Александр Демин — опытный политик, ранее баллотировавшийся в губернаторы Свердловской области. Его экспертиза и активная позиция в вопросах поддержки бизнеса делают его одним из ключевых лоббистов интересов предпринимателей на федеральном уровне. Бизнес-образование для колледжей В числе участников встречи был депутат свердловского заксобрания Рант Краев. Он выступил с инициативой создания бизнес-классов на базе колледжей региона. По его мнению, сочетание профессиональных навыков и предпринимательского мышления — важный фактор устойчивого развития экономики и формирования самостоятельных специалистов. Взгляд на будущее Краев подчеркнул, что современная система образования должна не только давать ремесленные навыки, но и формировать у молодежи способность мыслить как предприниматели. «Рабочая профессия и предпринимательское мышление — формула устойчивости. Сильная экономика начинается с сильных людей», — отметил он. Итоги встречи и дальнейшие шаги Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов, а также нетворкингом между представителями бизнеса и власти. Организатором выступило региональное отделение партии «Новые люди» в Свердловской области. Среди участников дискуссии — Сергей Козлов, депутат Екатеринбургской городской Думы, президент-основатель Союза МСБ Свердловской области Анатолий Филиппенков, резидент Ассоциации аутсорсеров России Денис Решанов, Никита Гринь — сооснователь и CEO компаний «О’Смысле». Демин выразил уверенность, что открытые диалоговые площадки позволят выработать эффективные решения для поддержки предпринимателей и развития региона. Перспективы для малого и среднего бизнеса По итогам встречи депутат ГД еще раз подчеркнул: одна из приоритетных задач — создание условий для устойчивого развития МСП и снижение доли закрывающихся предприятий. Работу в этом направлении комитет Госдумы продолжит в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом и экспертами. Новые законопроекты В числе ближайших инициатив комитета — проекты по поддержке самозанятых, снижению бюрократической нагрузки и регулированию отдельных сегментов рынка, включая продукты с высоким содержанием сахара. Все предложения обсуждаются с представителями бизнеса для учета их интересов.